AP: антироссийскую резолюцию вынесут на Генассамблее ООН в годовщину СВО

12 февраля 2023 в 04:14 Размер текста - 17 +

24 февраля в Генассамблее ООН объявят резолюцию против РФ Фото: wikipedia.org/White House новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Антироссийскую резолюцию планируют вынести в Генассамблее (ГА) ООН 24 февраля. Об этом сообщает Associated Press. «Сторонники Украины распространили предложенную резолюцию для принятия Генеральной Ассамблеей ООН, состоящей из 193 членов, накануне первой годовщины [спецоперации] <…>, которая подчеркнула бы необходимость мира», — пишет агентство Associated Press. Там отметили, что Киев надеется за счет предполагаемой резолюции получить максимальную поддержку. Ранее стало известно, что спецсессия ГА ООН, созванная после начала спецоперации на Украине, возобновится 22 февраля. Об этом сообщила официальный представитель председателя Генассамблеи Полина Кубиакс, передает РИА Новости. Киев планирует внести туда резолюцию о специальном трибунале против РФ. С таким заявлением выступила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова во время заседания Совета Безопасности ООН. В Кремле заявляли, что такое решение будет не легитимным. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, указал, что резолюции по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, передает RT. Спецоперация на Украине началась по указу президента России Владимира Путина 24 февраля 2022 года. Как заявлял российский лидер — это вынужденная мера, направленная на защиту мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Антироссийскую резолюцию планируют вынести в Генассамблее (ГА) ООН 24 февраля. Об этом сообщает Associated Press. «Сторонники Украины распространили предложенную резолюцию для принятия Генеральной Ассамблеей ООН, состоящей из 193 членов, накануне первой годовщины [спецоперации] <…>, которая подчеркнула бы необходимость мира», — пишет агентство Associated Press. Там отметили, что Киев надеется за счет предполагаемой резолюции получить максимальную поддержку. Ранее стало известно, что спецсессия ГА ООН, созванная после начала спецоперации на Украине, возобновится 22 февраля. Об этом сообщила официальный представитель председателя Генассамблеи Полина Кубиакс, передает РИА Новости. Киев планирует внести туда резолюцию о специальном трибунале против РФ. С таким заявлением выступила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова во время заседания Совета Безопасности ООН. В Кремле заявляли, что такое решение будет не легитимным. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, указал, что резолюции по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, передает RT. Спецоперация на Украине началась по указу президента России Владимира Путина 24 февраля 2022 года. Как заявлял российский лидер — это вынужденная мера, направленная на защиту мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей.