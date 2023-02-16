Европарламент выступил против мира России и Украины

Депутаты ЕП проголосовали против призывов к миру в резолюции по Украине
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В Европарламенте проголосовали против призывов к миру в резолюции по Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутаты Европарламента проголосовали против внесения поправок с призывами к мирному урегулированию конфликту в резолюцию по Украине. Трансляция голосования велась на сайте Европейского парламента.

Соответствующие поправки в резолюцию предложили внести представители Левой группы ЕП. «Европарламент подчеркивает необходимость срочных, интенсивных и постоянных дипломатических усилий по немедленному прекращению войны на Украине и страданий украинского народа», — говорится в одной из поправок.

Также инициаторы предлагали изменить еще один пункт резолюции. Согласно ему, цель Киева — это «победа над Россией». Они хотели изменить этот пункт на то, что у ЕС главной целью является «обеспечение мира на Украине».

Ранее стало известно, что депутаты Европарламента в ходе пленарной сессии во Франции намерены принять резолюцию об ужесточении антироссийских санкций. Также уточнялось, что будет предложено предоставить Киеву самолеты и ракетные установки.

Спецоперация проводится Россией с 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера Владимира Путина, задачами СВО являются демилитаризация и денацификация украинской территории, а также защита мирных жителей Донбасса.

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Депутаты Европарламента проголосовали против внесения поправок с призывами к мирному урегулированию конфликту в резолюцию по Украине. Трансляция голосования велась на сайте Европейского парламента. Соответствующие поправки в резолюцию предложили внести представители Левой группы ЕП. «Европарламент подчеркивает необходимость срочных, интенсивных и постоянных дипломатических усилий по немедленному прекращению войны на Украине и страданий украинского народа», — говорится в одной из поправок. Также инициаторы предлагали изменить еще один пункт резолюции. Согласно ему, цель Киева — это «победа над Россией». Они хотели изменить этот пункт на то, что у ЕС главной целью является «обеспечение мира на Украине». Ранее стало известно, что депутаты Европарламента в ходе пленарной сессии во Франции намерены принять резолюцию об ужесточении антироссийских санкций. Также уточнялось, что будет предложено предоставить Киеву самолеты и ракетные установки. Спецоперация проводится Россией с 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера Владимира Путина, задачами СВО являются демилитаризация и денацификация украинской территории, а также защита мирных жителей Донбасса.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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