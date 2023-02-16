16 февраля 2023

Политолог Шпаковский оценил шансы на объединение России и Белоруссии

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Тема слияния двух государств, России и Белоруссии, обсуждается в обеих странах Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Разговоры об объединении России и Белоруссии в единое пространство не имеют под собой оснований и являются не более чем слухами, циркулирующими накануне послания президента России Владимира Путина 21 февраля к Федеральному собранию. Об этом заявил белорусский политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шпаковский.

«У России и Беларуси есть конкретное планирование в области союзной интеграции. Оно не предполагает объединения двух государств в одно», — подчеркнул Шпаковский изданию «МК».

По словам политолога, у наших стран есть Союзное государство, в рамках которой выполняется ряд достигнутых договоренностей. Однако это взаимодействие, благодаря которому Россия и Белоруссия становятся ближе друг другу, не является основанием для слухов об объединении государств. Тем более, что для этого необходимо проведение референдумов в обеих странах.

«Мы союзники России, и этим все сказано. Наверное, мы единственный союзник России в Европе и единственный союзник, с которым Россия имеет столь глубокую степень интеграции. Нас такое положение вещей устраивает», — подытожил политолог.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие, из-за которого страна присоединится к спецоперации России. Им станет агрессивное нарушение границ Белоруссии украинскими войсками.

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Разговоры об объединении России и Белоруссии в единое пространство не имеют под собой оснований и являются не более чем слухами, циркулирующими накануне послания президента России Владимира Путина 21 февраля к Федеральному собранию. Об этом заявил белорусский политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шпаковский. «У России и Беларуси есть конкретное планирование в области союзной интеграции. Оно не предполагает объединения двух государств в одно», — подчеркнул Шпаковский изданию «МК». По словам политолога, у наших стран есть Союзное государство, в рамках которой выполняется ряд достигнутых договоренностей. Однако это взаимодействие, благодаря которому Россия и Белоруссия становятся ближе друг другу, не является основанием для слухов об объединении государств. Тем более, что для этого необходимо проведение референдумов в обеих странах. «Мы союзники России, и этим все сказано. Наверное, мы единственный союзник России в Европе и единственный союзник, с которым Россия имеет столь глубокую степень интеграции. Нас такое положение вещей устраивает», — подытожил политолог. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие, из-за которого страна присоединится к спецоперации России. Им станет агрессивное нарушение границ Белоруссии украинскими войсками.
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