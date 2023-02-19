Зеленский попросил Германию и Францию инвестировать в Украину

Владимир Зеленский призвал итальянские компании инвестировать в УкраинуФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
Киев ждет французских и немецких инвестиций, чтобы расширить украинскую сельскохозяйственную продукцию как минимум в двух странах, среди них — Африка. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Сегодня мы умеем накапливать газ, но не электроэнергию, нам нужны аккумуляторы новой концепции. В Африке мы думаем о расширении складов для нашей сельскохозяйственной продукции как минимум в двух важных странах. […] Мы ждем французских и немецких инвестиций, но, конечно, и итальянских», — сказал Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Он призвал итальянские компании поработать с Киевом. «Приезжайте и участвуйте в нашей реконструкции».
Ранее Украине предрекли проблемы с сельским хозяйством из-за погодных аномалий. Все дело в антициклоне, пришедшем из Северной Африки, сообщает МК. В ноябре 2022 года Зеленский пообещал странам Африки по 10 судов с зерном в месяц.
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Киев ждет французских и немецких инвестиций, чтобы расширить украинскую сельскохозяйственную продукцию как минимум в двух странах, среди них — Африка. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Сегодня мы умеем накапливать газ, но не электроэнергию, нам нужны аккумуляторы новой концепции. В Африке мы думаем о расширении складов для нашей сельскохозяйственной продукции как минимум в двух важных странах. […] Мы ждем французских и немецких инвестиций, но, конечно, и итальянских», — сказал Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Он призвал итальянские компании поработать с Киевом. «Приезжайте и участвуйте в нашей реконструкции». Ранее Украине предрекли проблемы с сельским хозяйством из-за погодных аномалий. Все дело в антициклоне, пришедшем из Северной Африки, сообщает МК. В ноябре 2022 года Зеленский пообещал странам Африки по 10 судов с зерном в месяц.