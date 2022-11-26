Зеленский пообещал странам Африки по 10 судов с зерном в месяц

26 ноября 2022 в 22:39 Размер текста - 17 +

По словам Владимира Зеленского, Украина будет отправлять зерно в Эфиопию, Сомали, Конго, Нигерию и другие страны Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает отправлять не менее 10 судов с продовольствием в месяц в страны, которым угрожает голод, в рамках запускаемой Украиной зерновой инициативы Grain from Ukraine. Об этом он заявил в своем telegram-канале. «Всего по программе Grain from Ukraine до конца следующей весны мы планируем отправить из наших портов минимум 60 судов, не меньше 10 судов в месяц, в страны, которым грозит голод и засуха. Это Эфиопия, Судан, это Южный Судан, Йемен, Сомали, Конго, Кения, Нигерия», — написал Зеленский. Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины Ранее президент РФ Владимир Путин возмутился, что Запад «отправляет зерно самому себе». По словам главы государства, это является «надувательством всего мира». Он отмечал, что из 203 кораблей, вышедших из портов Украины, только четыре ушли в беднейшие страны по программе ООН. Зерновая сделка оказалась под угрозой после того, как Украина атаковала суда РФ в Черном море. Тогда Россия заявила, что уходит из сделки, но затем вернулась. Путин пояснял, что если Украина нарушит гарантии того, что атака не повторится, Россия поставит зерно беднейшим странам бесплатно. МИД РФ заявил об автоматическом продлении зерновой сделки по соглашению сторон, пишет Nation news. В ООН говорили о том, что все страны должны способствовать участию России в зерновой сделке, иначе «весь мир должен будет за это заплатить».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает отправлять не менее 10 судов с продовольствием в месяц в страны, которым угрожает голод, в рамках запускаемой Украиной зерновой инициативы Grain from Ukraine. Об этом он заявил в своем telegram-канале. «Всего по программе Grain from Ukraine до конца следующей весны мы планируем отправить из наших портов минимум 60 судов, не меньше 10 судов в месяц, в страны, которым грозит голод и засуха. Это Эфиопия, Судан, это Южный Судан, Йемен, Сомали, Конго, Кения, Нигерия», — написал Зеленский. Ранее президент РФ Владимир Путин возмутился, что Запад «отправляет зерно самому себе». По словам главы государства, это является «надувательством всего мира». Он отмечал, что из 203 кораблей, вышедших из портов Украины, только четыре ушли в беднейшие страны по программе ООН. Зерновая сделка оказалась под угрозой после того, как Украина атаковала суда РФ в Черном море. Тогда Россия заявила, что уходит из сделки, но затем вернулась. Путин пояснял, что если Украина нарушит гарантии того, что атака не повторится, Россия поставит зерно беднейшим странам бесплатно. МИД РФ заявил об автоматическом продлении зерновой сделки по соглашению сторон, пишет Nation news. В ООН говорили о том, что все страны должны способствовать участию России в зерновой сделке, иначе «весь мир должен будет за это заплатить».