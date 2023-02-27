Песков поставил крест на слухах о воссоздании СССР

28 февраля 2023 в 04:30 Размер текста - 17 +

Песков уверен, что сейчас воссоздать СССР невозможно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Воссоздать СССР в современных реалиях невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков напомнил слова главы России Владимира Путина, что любой желающий воссоздания Советского союза не имеет мозгов. «Мне кажется, что это самое исчерпывающее, наверное, пояснение возможного отношения к тем, кто говорит о воссоздании СССР. Это невозможно», — передает слова Дмитрия Пескова газета «Известия». При этом он указал, что существуют современные формы объединений. «Они существуют в интересах стран-участниц. Самая продвинутая и быстрая интеграционная форма на пространстве бывшего СССР — это Союзное государство Россия-Беларусь». Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявляла, что в Вашингтоне опасаются, что Путин намерен воссоздать Советский союз. Белорусский политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шпаковский считает, что разговоры об объединении России и Белоруссии в единое пространство не имеют под собой оснований и являются не более чем слухами.

Воссоздать СССР в современных реалиях невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков напомнил слова главы России Владимира Путина, что любой желающий воссоздания Советского союза не имеет мозгов. «Мне кажется, что это самое исчерпывающее, наверное, пояснение возможного отношения к тем, кто говорит о воссоздании СССР. Это невозможно», — передает слова Дмитрия Пескова газета «Известия». При этом он указал, что существуют современные формы объединений. «Они существуют в интересах стран-участниц. Самая продвинутая и быстрая интеграционная форма на пространстве бывшего СССР — это Союзное государство Россия-Беларусь». Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявляла, что в Вашингтоне опасаются, что Путин намерен воссоздать Советский союз. Белорусский политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шпаковский считает, что разговоры об объединении России и Белоруссии в единое пространство не имеют под собой оснований и являются не более чем слухами.