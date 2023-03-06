Baza: угрожавший взорвать военкомат в Москве мужчина оказался мобилизованным

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Пункт сбора мобилизованных. Тюмень, военкомат, мобилизация, мобилизованные
Мужчина, грозившийся взорвать военкомат, был призван в рамках мобилизации в октябре 2022 года Фото:
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Мобилизация в России

Мужчина, который грозился взорвать военкомат в Москве (Домодедово) оказался мобилизованным. Об этом сообщает Baza.

«По предварительным данным, ему 38 лет. Он был мобилизован в октябре прошлого года», — сообщает telegram-канал. Также авторы канала подчеркивают, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, когда грозился подорвать военкомат.

URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина угрожал взорвать военкомат гранатой. По итогу он был задержан правоохранительными органами.

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Мужчина, который грозился взорвать военкомат в Москве (Домодедово) оказался мобилизованным. Об этом сообщает Baza. «По предварительным данным, ему 38 лет. Он был мобилизован в октябре прошлого года», — сообщает telegram-канал. Также авторы канала подчеркивают, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, когда грозился подорвать военкомат. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в Москве мужчина угрожал взорвать военкомат гранатой. По итогу он был задержан правоохранительными органами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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