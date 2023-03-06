Baza: угрожавший взорвать военкомат в Москве мужчина оказался мобилизованным

Мужчина, грозившийся взорвать военкомат, был призван в рамках мобилизации в октябре 2022 года
новость из сюжетаМобилизация в России
Мужчина, который грозился взорвать военкомат в Москве (Домодедово) оказался мобилизованным. Об этом сообщает Baza.
«По предварительным данным, ему 38 лет. Он был мобилизован в октябре прошлого года», — сообщает telegram-канал. Также авторы канала подчеркивают, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, когда грозился подорвать военкомат.
URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
Ранее сообщалось, что в Москве мужчина
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