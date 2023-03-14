Марочко: ВСУ минируют берег вдоль реки под Кременной

Андрей Марочко рассказал о минировании реки под Кременной украинскими бойцами
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские военные закладывают мины вдоль берега реки Северский Донец под Кременной в ЛНР. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Вдоль реки Северский Донец украинские боевики проводят минирование берега», — рассказал Андрей Марочко со ссылкой на разведданные. Его цитирует РИА Новости. Он отметил, что ВСУ используют как самодельные устройства, так и штатные мины.
Ранее Марочко рассказывал, что под Кременной наблюдается большое количество новоприбывших мобилизованных, передает RT. По его мнению, среди них много неопытных бойцов, которые не успели пройти подготовку.
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