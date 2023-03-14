Марочко: ВСУ минируют берег вдоль реки под Кременной

14 марта 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

Андрей Марочко рассказал о минировании реки под Кременной украинскими бойцами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные закладывают мины вдоль берега реки Северский Донец под Кременной в ЛНР. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Вдоль реки Северский Донец украинские боевики проводят минирование берега», — рассказал Андрей Марочко со ссылкой на разведданные. Его цитирует РИА Новости. Он отметил, что ВСУ используют как самодельные устройства, так и штатные мины. Ранее Марочко рассказывал, что под Кременной наблюдается большое количество новоприбывших мобилизованных, передает RT. По его мнению, среди них много неопытных бойцов, которые не успели пройти подготовку.

Украинские военные закладывают мины вдоль берега реки Северский Донец под Кременной в ЛНР. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Вдоль реки Северский Донец украинские боевики проводят минирование берега», — рассказал Андрей Марочко со ссылкой на разведданные. Его цитирует РИА Новости. Он отметил, что ВСУ используют как самодельные устройства, так и штатные мины. Ранее Марочко рассказывал, что под Кременной наблюдается большое количество новоприбывших мобилизованных, передает RT. По его мнению, среди них много неопытных бойцов, которые не успели пройти подготовку.