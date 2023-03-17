Бастрыкин дал должность высокопоставленному силовику СК РФ в Екатеринбурге

17 марта 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

Олег Кучеров был назначен на должность Александром Бастрыкиным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Глава СК РФ Александр Бастыркин назначил на должность замглавы Центрального межрегионального следственного управления СК на транспорте (дислоцирован в Екатеринбурге) полковника Олега Кучерова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «На должность заместителя руководителя назначен полковник юстиции Олег Петрович Кучеров», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале МСУТ Следственного комитета РФ. Там отметили, что силовик ранее получал престижные награды за службу. Среди них — медали «За безупречную службу» и «За верность служебному долгу». Кучеров начинал службу в органах следствия прокуратуры (до реформы в ведомстве). С 2007 года силовик ушел из прокуратуры и получил должность в Следственном комитете, где зарекомендовал себя как исполнительный и внимательный к деталям управленец. По информации источника URA.RU, Кучеров был несколько раз по достоинству оценен Бастрыкиным и другими высокопоставленными руководителями СК РФ.

Глава СК РФ Александр Бастыркин назначил на должность замглавы Центрального межрегионального следственного управления СК на транспорте (дислоцирован в Екатеринбурге) полковника Олега Кучерова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «На должность заместителя руководителя назначен полковник юстиции Олег Петрович Кучеров», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале МСУТ Следственного комитета РФ. Там отметили, что силовик ранее получал престижные награды за службу. Среди них — медали «За безупречную службу» и «За верность служебному долгу». Кучеров начинал службу в органах следствия прокуратуры (до реформы в ведомстве). С 2007 года силовик ушел из прокуратуры и получил должность в Следственном комитете, где зарекомендовал себя как исполнительный и внимательный к деталям управленец. По информации источника URA.RU, Кучеров был несколько раз по достоинству оценен Бастрыкиным и другими высокопоставленными руководителями СК РФ.