Бастрыкин дал должность высокопоставленному силовику СК РФ в Екатеринбурге

Глава СК РФ Александр Бастыркин назначил на должность замглавы Центрального межрегионального следственного управления СК на транспорте (дислоцирован в Екатеринбурге) полковника Олега Кучерова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«На должность заместителя руководителя назначен полковник юстиции Олег Петрович Кучеров», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале МСУТ Следственного комитета РФ. Там отметили, что силовик ранее получал престижные награды за службу. Среди них — медали «За безупречную службу» и «За верность служебному долгу».
Кучеров начинал службу в органах следствия прокуратуры (до реформы в ведомстве). С 2007 года силовик ушел из прокуратуры и получил должность в Следственном комитете, где зарекомендовал себя как исполнительный и внимательный к деталям управленец. По информации источника URA.RU, Кучеров был несколько раз по достоинству оценен Бастрыкиным и другими высокопоставленными руководителями СК РФ.
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