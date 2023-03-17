Бастрыкин дал должность высокопоставленному силовику СК РФ в Екатеринбурге

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Заседание общественной молодежной палаты. Курган, портфель, чемодан, назначение
Олег Кучеров был назначен на должность Александром Бастрыкиным Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Глава СК РФ Александр Бастыркин назначил на должность замглавы Центрального межрегионального следственного управления СК на транспорте (дислоцирован в Екатеринбурге) полковника Олега Кучерова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«На должность заместителя руководителя назначен полковник юстиции Олег Петрович Кучеров», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале МСУТ Следственного комитета РФ. Там отметили, что силовик ранее получал престижные награды за службу. Среди них — медали «За безупречную службу» и «За верность служебному долгу».

Кучеров начинал службу в органах следствия прокуратуры (до реформы в ведомстве). С 2007 года силовик ушел из прокуратуры и получил должность в Следственном комитете, где зарекомендовал себя как исполнительный и внимательный к деталям управленец. По информации источника URA.RU, Кучеров был несколько раз по достоинству оценен Бастрыкиным и другими высокопоставленными руководителями СК РФ.

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Глава СК РФ Александр Бастыркин назначил на должность замглавы Центрального межрегионального следственного управления СК на транспорте (дислоцирован в Екатеринбурге) полковника Олега Кучерова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «На должность заместителя руководителя назначен полковник юстиции Олег Петрович Кучеров», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале МСУТ Следственного комитета РФ. Там отметили, что силовик ранее получал престижные награды за службу. Среди них — медали «За безупречную службу» и «За верность служебному долгу». Кучеров начинал службу в органах следствия прокуратуры (до реформы в ведомстве). С 2007 года силовик ушел из прокуратуры и получил должность в Следственном комитете, где зарекомендовал себя как исполнительный и внимательный к деталям управленец. По информации источника URA.RU, Кучеров был несколько раз по достоинству оценен Бастрыкиным и другими высокопоставленными руководителями СК РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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