Американский ветеран назвал Украину умирающим пациентом, над которым издевается Запад

20 марта 2023 в 06:07 Размер текста - 17 +

Запад накачивает Украину оружием по требованию США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина умирающий пациент, над которым издевается Запад по требованию Вашингтона. Такой диагноз стране поставил американский ветеран Ноктис Дрейвен. «Украина — это умирающий пациент, а Запад продолжает возвращать ей жизнь, чтобы она страдала еще больше. Это бессердечно и жестоко», — написал Дрейвен на своей странице в социальной сети Twitter. По его мнению, украинский кризис не заканчивается, так как западные страны по просьбе США разжигают конфликт на Украине, активно поставляя туда оружие. Ранее официальный представитель МИР РФ Мария Захарова заявляла, Вашингтону давно не жалко ни украинцев, ни россиян, ни американцев. До этого директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев раскритиковал американские власти. По его словам, США выгодно воевать до последнего украинца из-за сверхприбылей. ВСУ получают американские вооружения, а также тяжелую военную технику регулярно после начала спецоперации.

Украина умирающий пациент, над которым издевается Запад по требованию Вашингтона. Такой диагноз стране поставил американский ветеран Ноктис Дрейвен. «Украина — это умирающий пациент, а Запад продолжает возвращать ей жизнь, чтобы она страдала еще больше. Это бессердечно и жестоко», — написал Дрейвен на своей странице в социальной сети Twitter. По его мнению, украинский кризис не заканчивается, так как западные страны по просьбе США разжигают конфликт на Украине, активно поставляя туда оружие. Ранее официальный представитель МИР РФ Мария Захарова заявляла, Вашингтону давно не жалко ни украинцев, ни россиян, ни американцев. До этого директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев раскритиковал американские власти. По его словам, США выгодно воевать до последнего украинца из-за сверхприбылей. ВСУ получают американские вооружения, а также тяжелую военную технику регулярно после начала спецоперации.