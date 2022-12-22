МИД РФ: США выгодно воевать до последнего украинца из-за сверхприбылей

В МИД РФ заявили, что США получают сверхприбыли от конфликта на Украине

23 декабря 2022 в 08:11 Размер текста - 17 +

США выгодно, чтобы конфликт продолжался «до последнего украинца» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военно-промышленный комплекс США получает сверхприбыли от конфликта на Украине. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев. «В конце концов американский ВПК извлекает сверхприбыли, а политический класс, при всей ожесточенности внутривидовой борьбы, солидарен в том, что „война до последнего украинца“ — выгодная инвестиция в безопасность Америки», — рассказал Дарчиев в интервью ТАСС. Он отметил, что американские власти никого не предупреждают об опасности завязнуть в конфликте по афганскому сценарию. Даричев также назвал основные условия для начала переговоров о гарантиях безопасности. Он заявил, что переговоров не будет, пока Запад не прекратит накачивать Украину оружием. Кроме того, он предупредил США, что Москва разорвет дипломатические отношения, если Вашингтон доведет текущую ситуацию до прямого столкновения.

Военно-промышленный комплекс США получает сверхприбыли от конфликта на Украине. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев. «В конце концов американский ВПК извлекает сверхприбыли, а политический класс, при всей ожесточенности внутривидовой борьбы, солидарен в том, что „война до последнего украинца“ — выгодная инвестиция в безопасность Америки», — рассказал Дарчиев в интервью ТАСС. Он отметил, что американские власти никого не предупреждают об опасности завязнуть в конфликте по афганскому сценарию. Даричев также назвал основные условия для начала переговоров о гарантиях безопасности. Он заявил, что переговоров не будет, пока Запад не прекратит накачивать Украину оружием. Кроме того, он предупредил США, что Москва разорвет дипломатические отношения, если Вашингтон доведет текущую ситуацию до прямого столкновения.