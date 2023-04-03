Сальдо призвал Киев готовиться к эвакуации из Херсона

04 апреля 2023 в 00:41 Размер текста - 17 +

Владимир Сальдо опроверг информацию о подготовке эвакуации жителей из Скадовского района Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинским войскам и властям нужно готовиться к эвакуации из Херсона. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, опровергая информацию украинской стороны о подготовке эвакуации местных жителей из Скадовского района. «Наши враги опять позорно лгут. На этот раз о подготовке эвакуации из Скадовского района. Подчеркиваю: никакой эвакуации нет и не планируется. А вот планы по возвращению на правобережье обсуждаются. <…> Пусть лучше готовятся к эвакуации из Херсона», — написал Сальдо в telegram-канале . Он отметил, что украинские власти публикуют недостоверную информацию, так как пытаются выдать желаемое за действительное. По словам Сальдо, при этом российская сторона обсуждает планы по возвращению на правобережье Херсонской области. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо говорил о том, как российские военные пресекли попытку украинских вооруженных сил десантироваться на левобережье Херсонской области, потопив баржу, переплывавшую Каховское водохранилище. Кроме того, он сообщил о планах по освобождению правобережья региона. По словам Сальдо, создаются и неуклонно укрепляются военные и экономические предпосылки к освобождению правобережной части Херсонской области от ВСУ, пишет МК .

Украинским войскам и властям нужно готовиться к эвакуации из Херсона. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, опровергая информацию украинской стороны о подготовке эвакуации местных жителей из Скадовского района. «Наши враги опять позорно лгут. На этот раз о подготовке эвакуации из Скадовского района. Подчеркиваю: никакой эвакуации нет и не планируется. А вот планы по возвращению на правобережье обсуждаются. <…> Пусть лучше готовятся к эвакуации из Херсона», — написал Сальдо в telegram-канале. Он отметил, что украинские власти публикуют недостоверную информацию, так как пытаются выдать желаемое за действительное. По словам Сальдо, при этом российская сторона обсуждает планы по возвращению на правобережье Херсонской области. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо говорил о том, как российские военные пресекли попытку украинских вооруженных сил десантироваться на левобережье Херсонской области, потопив баржу, переплывавшую Каховское водохранилище. Кроме того, он сообщил о планах по освобождению правобережья региона. По словам Сальдо, создаются и неуклонно укрепляются военные и экономические предпосылки к освобождению правобережной части Херсонской области от ВСУ, пишет МК.