В МИД РФ предложили разместить ядерное оружие на границах

России стоит пересмотреть позицию по обороне границ, разместив на них баллистические ракеты средней и большей дальности. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель в Режиме контроля за ракетной технологией в 2021—2022 годах Григорий Машков.
«Нужно уже начинать подготовку к развертыванию [на западном направлении] ракет этого типа (баллистические ракеты средней и большей дальности наземного базирования — прим. URA.RU), которые позволили бы в случае ухудшения ситуации оперативно реагировать на вызовы», — заявил Григорий Машков. Его слова приводит журнал «Международная жизнь».
В декабре 2022 года зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия вынуждена наращивать производство более мощных систем поражения в ответ на действия Украины. Он отметил, что в число нового вооружения войдут экземпляры, основанные на новых принципах.
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