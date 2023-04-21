В МИД РФ предложили разместить ядерное оружие на границах

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Вооруженные силы Украины. stock, ракета, ВСУ, stock
России стоит рассмотреть размещение ядерного оружия на своих границах, заявил Григорий Машков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

России стоит пересмотреть позицию по обороне границ, разместив на них баллистические ракеты средней и большей дальности. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель в Режиме контроля за ракетной технологией в 2021—2022 годах Григорий Машков.

«Нужно уже начинать подготовку к развертыванию [на западном направлении] ракет этого типа (баллистические ракеты средней и большей дальности наземного базирования — прим. URA.RU), которые позволили бы в случае ухудшения ситуации оперативно реагировать на вызовы», — заявил Григорий Машков. Его слова приводит журнал «Международная жизнь».

В декабре 2022 года зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия вынуждена наращивать производство более мощных систем поражения в ответ на действия Украины. Он отметил, что в число нового вооружения войдут экземпляры, основанные на новых принципах.

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России стоит пересмотреть позицию по обороне границ, разместив на них баллистические ракеты средней и большей дальности. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель в Режиме контроля за ракетной технологией в 2021—2022 годах Григорий Машков. «Нужно уже начинать подготовку к развертыванию [на западном направлении] ракет этого типа (баллистические ракеты средней и большей дальности наземного базирования — прим. URA.RU), которые позволили бы в случае ухудшения ситуации оперативно реагировать на вызовы», — заявил Григорий Машков. Его слова приводит журнал «Международная жизнь». В декабре 2022 года зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия вынуждена наращивать производство более мощных систем поражения в ответ на действия Украины. Он отметил, что в число нового вооружения войдут экземпляры, основанные на новых принципах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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