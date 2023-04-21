В МИД РФ предложили разместить ядерное оружие на границах

21 апреля 2023 в 21:04 Размер текста - 17 +

России стоит рассмотреть размещение ядерного оружия на своих границах, заявил Григорий Машков Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине России стоит пересмотреть позицию по обороне границ, разместив на них баллистические ракеты средней и большей дальности. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель в Режиме контроля за ракетной технологией в 2021—2022 годах Григорий Машков. «Нужно уже начинать подготовку к развертыванию [на западном направлении] ракет этого типа (баллистические ракеты средней и большей дальности наземного базирования — прим. URA.RU), которые позволили бы в случае ухудшения ситуации оперативно реагировать на вызовы», — заявил Григорий Машков. Его слова приводит журнал «Международная жизнь». В декабре 2022 года зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия вынуждена наращивать производство более мощных систем поражения в ответ на действия Украины. Он отметил, что в число нового вооружения войдут экземпляры, основанные на новых принципах.

России стоит пересмотреть позицию по обороне границ, разместив на них баллистические ракеты средней и большей дальности. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель в Режиме контроля за ракетной технологией в 2021—2022 годах Григорий Машков. «Нужно уже начинать подготовку к развертыванию [на западном направлении] ракет этого типа (баллистические ракеты средней и большей дальности наземного базирования — прим. URA.RU), которые позволили бы в случае ухудшения ситуации оперативно реагировать на вызовы», — заявил Григорий Машков. Его слова приводит журнал «Международная жизнь». В декабре 2022 года зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия вынуждена наращивать производство более мощных систем поражения в ответ на действия Украины. Он отметил, что в число нового вооружения войдут экземпляры, основанные на новых принципах.