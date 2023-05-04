В Эстонии собираются признать однополые браки 04 мая 2023 в 18:32 Размер текста - 17 + В Эстонии легализуют однополые браки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Эстонии направили на межведомственное голосование законопроект о легализации однополых браков. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальных дел Эстонии. «Разработанные поправки предусматривают в том числе внесение изменений в закон о семье. Если сейчас в нем сказано, что брак заключается между мужчиной и женщиной, то в будущем вступать в брак станут два физических лица, независимо от их пола», —говорится в сообщении министерства. Министр Эстонии Сегне Рийсало уточнил, что, помимо брака, однополым парам предоставят возможность заключать соглашение о совместном проживании. В целях установления брачного равенства слова «мужчина и женщина» будут заменены словами «два физических лица» в определении брака в Законе о семье. Ранее католическим священникам Германии разрешили благословлять однополые браки с 2026 года, передает телеканал 360. За такое решение проголосовало большинство участников синодального собрания. В Эстонии направили на межведомственное голосование законопроект о легализации однополых браков. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальных дел Эстонии. «Разработанные поправки предусматривают в том числе внесение изменений в закон о семье. Если сейчас в нем сказано, что брак заключается между мужчиной и женщиной, то в будущем вступать в брак станут два физических лица, независимо от их пола», —говорится в сообщении министерства. Министр Эстонии Сегне Рийсало уточнил, что, помимо брака, однополым парам предоставят возможность заключать соглашение о совместном проживании. В целях установления брачного равенства слова «мужчина и женщина» будут заменены словами «два физических лица» в определении брака в Законе о семье. Ранее католическим священникам Германии разрешили благословлять однополые браки с 2026 года, передает телеканал 360. За такое решение проголосовало большинство участников синодального собрания. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям