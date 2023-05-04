В Эстонии собираются признать однополые браки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, свадьба, кольца, женитьба, бракосочетание
В Эстонии легализуют однополые браки Фото:

В Эстонии направили на межведомственное голосование законопроект о легализации однополых браков. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальных дел Эстонии.

«Разработанные поправки предусматривают в том числе внесение изменений в закон о семье. Если сейчас в нем сказано, что брак заключается между мужчиной и женщиной, то в будущем вступать в брак станут два физических лица, независимо от их пола», —говорится в сообщении министерства.

Министр Эстонии Сегне Рийсало уточнил, что, помимо брака, однополым парам предоставят возможность заключать соглашение о совместном проживании. В целях установления брачного равенства слова «мужчина и женщина» будут заменены словами «два физических лица» в определении брака в Законе о семье.

Ранее католическим священникам Германии разрешили благословлять однополые браки с 2026 года, передает телеканал 360. За такое решение проголосовало большинство участников синодального собрания.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Эстонии направили на межведомственное голосование законопроект о легализации однополых браков. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальных дел Эстонии. «Разработанные поправки предусматривают в том числе внесение изменений в закон о семье. Если сейчас в нем сказано, что брак заключается между мужчиной и женщиной, то в будущем вступать в брак станут два физических лица, независимо от их пола», —говорится в сообщении министерства. Министр Эстонии Сегне Рийсало уточнил, что, помимо брака, однополым парам предоставят возможность заключать соглашение о совместном проживании. В целях установления брачного равенства слова «мужчина и женщина» будут заменены словами «два физических лица» в определении брака в Законе о семье. Ранее католическим священникам Германии разрешили благословлять однополые браки с 2026 года, передает телеканал 360. За такое решение проголосовало большинство участников синодального собрания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...