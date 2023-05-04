В Эстонии собираются признать однополые браки

В Эстонии направили на межведомственное голосование законопроект о легализации однополых браков. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальных дел Эстонии.
«Разработанные поправки предусматривают в том числе внесение изменений в закон о семье. Если сейчас в нем сказано, что брак заключается между мужчиной и женщиной, то в будущем вступать в брак станут два физических лица, независимо от их пола», —говорится в сообщении министерства.
Министр Эстонии Сегне Рийсало уточнил, что, помимо брака, однополым парам предоставят возможность заключать соглашение о совместном проживании. В целях установления брачного равенства слова «мужчина и женщина» будут заменены словами «два физических лица» в определении брака в Законе о семье.
Ранее католическим священникам Германии разрешили благословлять однополые браки с 2026 года, передает телеканал 360. За такое решение проголосовало большинство участников синодального собрания.
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