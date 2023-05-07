Прилепин заявил, что Киеву не удалось его запугать с помощью покушения

Писатель и политик Захар Прилепин заявил, что украинским спецслужбам не удалось его запугать с помощью покушения. Днем ранее автомобиль Прилепина был взорван под Нижним Новгородом.
«Демонам сообщаю: вы никого не запугаете. Бог есть. Мы победим», — написал Захар Прилепин
Также писатель уточнил, что в момент взрыва именно он находился за рулем, а на пассажирском сидении ехал его телохранитель Александр Шубин (позывной «Злой»), который и погиб при происшествии. Мина взорвалась именно под колесом, находящимся со стороны пассажира.
Прилепин добавил, что в результате происшествия у него сломаны обе ноги — один перелом открытый. Он выразил благодарность губернатору Нижегородской области Глебу Никитину за то, что он поспособствовал оперативной доставке Прилепина в больницу, что, вероятно, и спасло ему жизнь.
Автомобиль Захара Прилепина взорвался 6 мая под Нижним Новгородом. Следственный комитет квалифицировал подрыв как теракт. В этот же день были задержаны два подозреваемых по делу.
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