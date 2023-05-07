Прилепин заявил, что Киеву не удалось его запугать с помощью покушения

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Презентация Новой Евразии. Тюмень, прилепин захар
Прилепин заявил, что в момент взрыва находился за рулем автомобиля Фото:
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В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина

Писатель и политик Захар Прилепин заявил, что украинским спецслужбам не удалось его запугать с помощью покушения. Днем ранее автомобиль Прилепина был взорван под Нижним Новгородом.

«Демонам сообщаю: вы никого не запугаете. Бог есть. Мы победим», — написал Захар Прилепин в своем telegram-канале.

Также писатель уточнил, что в момент взрыва именно он находился за рулем, а на пассажирском сидении ехал его телохранитель Александр Шубин (позывной «Злой»), который и погиб при происшествии. Мина взорвалась именно под колесом, находящимся со стороны пассажира.

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Прилепин добавил, что в результате происшествия у него сломаны обе ноги — один перелом открытый. Он выразил благодарность губернатору Нижегородской области Глебу Никитину за то, что он поспособствовал оперативной доставке Прилепина в больницу, что, вероятно, и спасло ему жизнь.

Автомобиль Захара Прилепина взорвался 6 мая под Нижним Новгородом. Следственный комитет квалифицировал подрыв как теракт. В этот же день были задержаны два подозреваемых по делу.

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Писатель и политик Захар Прилепин заявил, что украинским спецслужбам не удалось его запугать с помощью покушения. Днем ранее автомобиль Прилепина был взорван под Нижним Новгородом. «Демонам сообщаю: вы никого не запугаете. Бог есть. Мы победим», — написал Захар Прилепин в своем telegram-канале. Также писатель уточнил, что в момент взрыва именно он находился за рулем, а на пассажирском сидении ехал его телохранитель Александр Шубин (позывной «Злой»), который и погиб при происшествии. Мина взорвалась именно под колесом, находящимся со стороны пассажира. Прилепин добавил, что в результате происшествия у него сломаны обе ноги — один перелом открытый. Он выразил благодарность губернатору Нижегородской области Глебу Никитину за то, что он поспособствовал оперативной доставке Прилепина в больницу, что, вероятно, и спасло ему жизнь. Автомобиль Захара Прилепина взорвался 6 мая под Нижним Новгородом. Следственный комитет квалифицировал подрыв как теракт. В этот же день были задержаны два подозреваемых по делу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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