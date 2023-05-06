Колокольцев наградит полицейских, отличившихся при раскрытии покушения на Прилепина

Полицейские, которые отличились во время раскрытия покушения на писателя и публициста Захара Прилепина, будут награждены. Такое решение принял министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции Владимир Колокольцев.
«Колокольцев принял решение наградить сотрудников отдела МВД России по Семеновскому городскому округу Нижегородской области за высокий профессионализм, проявленный при раскрытии резонансного преступления», — его решение озвучила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ее слова приводит
В Нижнем Новгороде был подорван автомобиль, в котором ехал Захар Прилепин, передает «Национальная служба новостей». Он был доставлен в нижегородскую больницу имени Семашко. Врачи диагностировали тяжелую сочетанную травму у Прилепина. Следственный комитет России задержал причастного к теракту Александра Пермякова. Он заявил, что действовал по заданию спецслужб Украины.
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