Немецкие пользователи социальной сети Twitter с воодушевлением встретили пост немецкой газеты Bild с новостью о взятии Бахмута (Артемовска) российскими силами. По мнению пользователей, президенту Украины Владимиру Зеленскому будет тяжело признаться в этом президенту США Джо Байдену, который находится в мировом турне.
«О нет, как Зеленский должен объяснить потерю Бахмута дяде Джо, который сейчас находится в мировом турне», — отреагировал пользователь с ником «Чарли». Комментатор «Откровенный» высказал искренние поздравления президенту России Владимиру Путину по поводу освобождения Бахмута от украинских сил.
«Поздравления России. Долой натовских поджигателей войны», — выразил свои пожелания пользователь с именем «Lon». Комментатор «Карл» заметил, что Украина, которую поддерживает весь блок НАТО, умудрилась уступить Бахмут небольшой ЧВК «Вагнер». Другие пользователи также отметили факт того, что миллиардные денежные вливания в украинскую армию со стороны НАТО «разбились» об смелых «вагнеровцев».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о полном освобождении Бахмута от ВСУ. По его мнению, военнослужащие «ЧВК «Вагнер», освобождая город, выполняют сложную миссию и находятся на стороне добра, несмотря на «гневные» заявления с Запада, передают «Дни.ру».
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