Медведев: киевский режим хочет разделить Украину, как Корею

26 мая 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина может разделиться как Корея после войны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевский режим может разделить Украину по примеру Корейской войны. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с журналистами в ходе визита во Вьетнам. «Они начали пробивать свое общественное мнение, как оно относится к разделу страны. Так возникла „38-я параллель“. Киевский режим тестирует, готова ли к такому варианту раздела страны общественность», — сообщил Медведев. Его слова приводит РИА Новости. По его мнению, для Украины вариант раздела страны по принципу Кореи намного лучше, чем раздел по Крещатику или западным областям. Ранее военный обозреватель Геннадий Алехин заявлял, что американская поддержка Украины может закончиться по сценарию Корейской войны: полным бездействием и угрозами противнику. Корейская война закончилась в 1953 году. Было подписано соглашение о разделении на Северную и Южную Корею.

Киевский режим может разделить Украину по примеру Корейской войны. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с журналистами в ходе визита во Вьетнам. «Они начали пробивать свое общественное мнение, как оно относится к разделу страны. Так возникла „38-я параллель“. Киевский режим тестирует, готова ли к такому варианту раздела страны общественность», — сообщил Медведев. Его слова приводит РИА Новости. По его мнению, для Украины вариант раздела страны по принципу Кореи намного лучше, чем раздел по Крещатику или западным областям. Ранее военный обозреватель Геннадий Алехин заявлял, что американская поддержка Украины может закончиться по сценарию Корейской войны: полным бездействием и угрозами противнику. Корейская война закончилась в 1953 году. Было подписано соглашение о разделении на Северную и Южную Корею.