Арестович призвал украинцев умерить свои амбиции и приготовиться к поражению

Спецоперация завершится не так, как этого ждут украинцы, и по ее итогам Киев, вероятнее всего, не вернет свои территории. Об этом заявил бывший советник Офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович.
«Что произойдет с обществом, которое замахивалось на завышенные ожидания, а получит условный Минск-3? Эта возвратная пружина нереализованных ожиданий так влупит по нам — по морали и всему остальному, — что мы просто обалдеем», — приводит слова Арестовича telegram-канал «Политика страны».
По мнению экс-чиновника, Украина обречена на поражение из-за нехватки ресурсов. Для условной победы Киеву необходимо не менее 400 тысяч «идеально подготовленных» солдат с оружием НАТО. «Это у нас есть? Нет. В ближайший год будет? Не будет. Учебных мощностей не хватит», — резюмировал Арестович, добавив, что «и на Западе думают так же».
Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявлял, что Украина обречена на поражение, о чем знают власти США, которые уже начали разрабатывать сценарии дальнейших действий. О скором провале Киева предупреждал и сам президент Украины Владимир Зеленский, отмечал Риттер. Целью Вашингтона, в свою очередь, в украинском конфликте является комфортное перемирие, а не победа украинской армии, подчеркивали в США.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.
Спецоперация завершится не так, как этого ждут украинцы, и по ее итогам Киев, вероятнее всего, не вернет свои территории. Об этом заявил бывший советник Офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович. «Что произойдет с обществом, которое замахивалось на завышенные ожидания, а получит условный Минск-3? Эта возвратная пружина нереализованных ожиданий так влупит по нам — по морали и всему остальному, — что мы просто обалдеем», — приводит слова Арестовича telegram-канал «Политика страны». По мнению экс-чиновника, Украина обречена на поражение из-за нехватки ресурсов. Для условной победы Киеву необходимо не менее 400 тысяч «идеально подготовленных» солдат с оружием НАТО. «Это у нас есть? Нет. В ближайший год будет? Не будет. Учебных мощностей не хватит», — резюмировал Арестович, добавив, что «и на Западе думают так же». Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявлял, что Украина обречена на поражение, о чем знают власти США, которые уже начали разрабатывать сценарии дальнейших действий. О скором провале Киева предупреждал и сам президент Украины Владимир Зеленский, отмечал Риттер. Целью Вашингтона, в свою очередь, в украинском конфликте является комфортное перемирие, а не победа украинской армии, подчеркивали в США.