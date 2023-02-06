Арестович призвал украинцев умерить свои амбиции и приготовиться к поражению

07 февраля 2023 в 01:38 Размер текста - 17 +

Вооруженным силам Украины не хватит ресурсов для победы, уверен Арестович Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация завершится не так, как этого ждут украинцы, и по ее итогам Киев, вероятнее всего, не вернет свои территории. Об этом заявил бывший советник Офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович. «Что произойдет с обществом, которое замахивалось на завышенные ожидания, а получит условный Минск-3? Эта возвратная пружина нереализованных ожиданий так влупит по нам — по морали и всему остальному, — что мы просто обалдеем», — приводит слова Арестовича telegram-канал «Политика страны». По мнению экс-чиновника, Украина обречена на поражение из-за нехватки ресурсов. Для условной победы Киеву необходимо не менее 400 тысяч «идеально подготовленных» солдат с оружием НАТО. «Это у нас есть? Нет. В ближайший год будет? Не будет. Учебных мощностей не хватит», — резюмировал Арестович, добавив, что «и на Западе думают так же». Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявлял, что Украина обречена на поражение, о чем знают власти США, которые уже начали разрабатывать сценарии дальнейших действий. О скором провале Киева предупреждал и сам президент Украины Владимир Зеленский, отмечал Риттер. Целью Вашингтона, в свою очередь, в украинском конфликте является комфортное перемирие, а не победа украинской армии, подчеркивали в США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спецоперация завершится не так, как этого ждут украинцы, и по ее итогам Киев, вероятнее всего, не вернет свои территории. Об этом заявил бывший советник Офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович. «Что произойдет с обществом, которое замахивалось на завышенные ожидания, а получит условный Минск-3? Эта возвратная пружина нереализованных ожиданий так влупит по нам — по морали и всему остальному, — что мы просто обалдеем», — приводит слова Арестовича telegram-канал «Политика страны». По мнению экс-чиновника, Украина обречена на поражение из-за нехватки ресурсов. Для условной победы Киеву необходимо не менее 400 тысяч «идеально подготовленных» солдат с оружием НАТО. «Это у нас есть? Нет. В ближайший год будет? Не будет. Учебных мощностей не хватит», — резюмировал Арестович, добавив, что «и на Западе думают так же». Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявлял, что Украина обречена на поражение, о чем знают власти США, которые уже начали разрабатывать сценарии дальнейших действий. О скором провале Киева предупреждал и сам президент Украины Владимир Зеленский, отмечал Риттер. Целью Вашингтона, в свою очередь, в украинском конфликте является комфортное перемирие, а не победа украинской армии, подчеркивали в США.