Медведев разгромил тезис о «корейском сценарии» на Украине

Медведев заверил, что разговоры про «корейский сценарий» являются «хотелками»
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Политсовет партии
Часть бывших территорий Украины уже находится в составе России, напомнил Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Разделения Украины на два государства, как это было после 1945 года на Корейском полуострове, не будет. Территории Донбасса, Запорожской и Херсонской области уже вошли в состав России. Об это заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Понятно, что разговоры про „корейский сценарий“ — это просто хотелки. Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Он также отметил, что такой сценарий невозможен из-за того, что четыре бывшие территории Украины уже вошли в состав России.

Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. Осенью в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. 5 октября Путин подписал договор о присоединении четырех новых регионов. Лидер России 1 декабря отметил, что жители новых регионов должны почувствовать преимущества от вхождения в состав России. Его слова передает RT.

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Разделения Украины на два государства, как это было после 1945 года на Корейском полуострове, не будет. Территории Донбасса, Запорожской и Херсонской области уже вошли в состав России. Об это заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Понятно, что разговоры про „корейский сценарий“ — это просто хотелки. Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Он также отметил, что такой сценарий невозможен из-за того, что четыре бывшие территории Украины уже вошли в состав России. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. Осенью в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. 5 октября Путин подписал договор о присоединении четырех новых регионов. Лидер России 1 декабря отметил, что жители новых регионов должны почувствовать преимущества от вхождения в состав России. Его слова передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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