Медведев разгромил тезис о «корейском сценарии» на Украине

Разделения Украины на два государства, как это было после 1945 года на Корейском полуострове, не будет. Территории Донбасса, Запорожской и Херсонской области уже вошли в состав России. Об это заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Понятно, что разговоры про „корейский сценарий“ — это просто хотелки. Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Он также отметил, что такой сценарий невозможен из-за того, что четыре бывшие территории Украины уже вошли в состав России.
Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. Осенью в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. 5 октября Путин подписал договор о присоединении четырех новых регионов. Лидер России 1 декабря отметил, что жители новых регионов должны почувствовать преимущества от вхождения в состав России. Его слова передает RT.
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Разделения Украины на два государства, как это было после 1945 года на Корейском полуострове, не будет. Территории Донбасса, Запорожской и Херсонской области уже вошли в состав России. Об это заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Понятно, что разговоры про „корейский сценарий“ — это просто хотелки. Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Он также отметил, что такой сценарий невозможен из-за того, что четыре бывшие территории Украины уже вошли в состав России. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. Осенью в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. 5 октября Путин подписал договор о присоединении четырех новых регионов. Лидер России 1 декабря отметил, что жители новых регионов должны почувствовать преимущества от вхождения в состав России. Его слова передает RT.