Зеленский заявил, что Путин два года не хочет с ним разговаривать

30 мая 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

В 2022 году Зеленский узаконил отказ от переговоров с Путиным Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер России Владимир Путин на протяжении двух лет не хотел разговаривать с ним. Среди причин Зеленский назвал политические разногласия. «Он избегал даже разговаривать со мной по телефону почти два года», — заявил Владимир Зеленский в интервью южнокорейской газете « Чосон ильбо ». Он отметил, что телефонного разговора не было из-за политических разногласий по поводу украинского кризиса, который начался в 2014 году. Президент Украины добавил, что может возобновить диалог с Путиным после вывода российских войск из зоны спецоперации. В октябре 2022 года Зеленский на законодательном уровне отказался от переговоров с Путиным для урегулирования конфликта. При этом российская сторона неоднократна заявляла, что открыта к переговорам. Ранее Китай опубликовал мирный план по урегулированию конфликта на Украине. В нем содержались пункты, которые отражали интересы Москвы и Киева, передает «Национальная служба новостей».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер России Владимир Путин на протяжении двух лет не хотел разговаривать с ним. Среди причин Зеленский назвал политические разногласия. «Он избегал даже разговаривать со мной по телефону почти два года», — заявил Владимир Зеленский в интервью южнокорейской газете «Чосон ильбо». Он отметил, что телефонного разговора не было из-за политических разногласий по поводу украинского кризиса, который начался в 2014 году. Президент Украины добавил, что может возобновить диалог с Путиным после вывода российских войск из зоны спецоперации. В октябре 2022 года Зеленский на законодательном уровне отказался от переговоров с Путиным для урегулирования конфликта. При этом российская сторона неоднократна заявляла, что открыта к переговорам. Ранее Китай опубликовал мирный план по урегулированию конфликта на Украине. В нем содержались пункты, которые отражали интересы Москвы и Киева, передает «Национальная служба новостей».