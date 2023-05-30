Зеленский заявил, что Путин два года не хочет с ним разговаривать

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир
В 2022 году Зеленский узаконил отказ от переговоров с Путиным Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер России Владимир Путин на протяжении двух лет не хотел разговаривать с ним. Среди причин Зеленский назвал политические разногласия.

«Он избегал даже разговаривать со мной по телефону почти два года», — заявил Владимир Зеленский в интервью южнокорейской газете «Чосон ильбо». Он отметил, что телефонного разговора не было из-за политических разногласий по поводу украинского кризиса, который начался в 2014 году. Президент Украины добавил, что может возобновить диалог с Путиным после вывода российских войск из зоны спецоперации.

В октябре 2022 года Зеленский на законодательном уровне отказался от переговоров с Путиным для урегулирования конфликта. При этом российская сторона неоднократна заявляла, что открыта к переговорам.

Ранее Китай опубликовал мирный план по урегулированию конфликта на Украине. В нем содержались пункты, которые отражали интересы Москвы и Киева, передает «Национальная служба новостей».

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер России Владимир Путин на протяжении двух лет не хотел разговаривать с ним. Среди причин Зеленский назвал политические разногласия. «Он избегал даже разговаривать со мной по телефону почти два года», — заявил Владимир Зеленский в интервью южнокорейской газете «Чосон ильбо». Он отметил, что телефонного разговора не было из-за политических разногласий по поводу украинского кризиса, который начался в 2014 году. Президент Украины добавил, что может возобновить диалог с Путиным после вывода российских войск из зоны спецоперации. В октябре 2022 года Зеленский на законодательном уровне отказался от переговоров с Путиным для урегулирования конфликта. При этом российская сторона неоднократна заявляла, что открыта к переговорам. Ранее Китай опубликовал мирный план по урегулированию конфликта на Украине. В нем содержались пункты, которые отражали интересы Москвы и Киева, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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