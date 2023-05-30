В Ростове-на-Дону обрушилась трибуна, есть жертвы. Фото

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Учения МЧС. Курган, мчс, пожарный
На месте происшествия работают экстренные службы Фото:

На территории гребного канала в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области. ЧП произошло около половины пятого дня по местному времени.

«В результате обрушения погиб один человек, женщина. Среди пострадавших — семеро детей», — пишет РИА Новости со ссылкой ведомство.

Фото:
Фото:

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На территории гребного канала в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области. ЧП произошло около половины пятого дня по местному времени. «В результате обрушения погиб один человек, женщина. Среди пострадавших — семеро детей», — пишет РИА Новости со ссылкой ведомство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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