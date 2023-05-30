В Ростове-на-Дону обрушилась трибуна, есть жертвы. Фото 30 мая 2023 в 19:08 Размер текста - 17 + На месте происшествия работают экстренные службы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На территории гребного канала в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области. ЧП произошло около половины пятого дня по местному времени. «В результате обрушения погиб один человек, женщина. Среди пострадавших — семеро детей», — пишет РИА Новости со ссылкой ведомство. Фото: МЧС России Фото: МЧС России На территории гребного канала в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области. ЧП произошло около половины пятого дня по местному времени. «В результате обрушения погиб один человек, женщина. Среди пострадавших — семеро детей», — пишет РИА Новости со ссылкой ведомство. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям