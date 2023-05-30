На месте происшествия работают экстренные службы
На территории гребного канала в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области. ЧП произошло около половины пятого дня по местному времени.
«В результате обрушения погиб один человек, женщина. Среди пострадавших — семеро детей», — пишет РИА Новости со ссылкой ведомство.
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