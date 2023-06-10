«Известия» выяснили, почему россияне стали реже пользоваться банковскими картами

Россияне стали реже пользоваться банковскими картами из-за дефицита чипов. По словам руководителя маркетингового отдела «РостСайт» Владимира Кривова, это связано со сложностями в выпуске новых карт.
«Дефицит чипов в значительной степени ограничивает возможности банков и платежных систем по выпуску новых карт или замене устаревших. Клиенты, возможно, сталкиваются с задержками или сложностями в получении новых карт», — передает слова Владимира Кривова газета «Известия».
Кроме этого аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов уверен, что снижение использования обусловлено массовым появлением дополнительных карт у россиян во втором полугодии 2022 года. Также это связывают с тем, что широкое распространение получили новые способы бесконтактной оплаты с помощью банковских стикеров.
Ранее URA.RU сообщало, что в России начали выпускать платежные стикеры для бесконтактных платежей в качестве замены функции Apple Pay для оплаты покупок с мобильного устройства. Агентство подготовило подробный материл, где указано сколько стоит выпуск и где можно заказать.
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