10 июня 2023

«Известия» выяснили, почему россияне стали реже пользоваться банковскими картами

«Известия»: дефицит чипов привел к снижению использования банковских карт
© Служба новостей «URA.RU»
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Снижение использования банковских карт связано с распространением платежных стикеров, считает Владимир Чернов Фото:

Россияне стали реже пользоваться банковскими картами из-за дефицита чипов. По словам руководителя маркетингового отдела «РостСайт» Владимира Кривова, это связано со сложностями в выпуске новых карт.

«Дефицит чипов в значительной степени ограничивает возможности банков и платежных систем по выпуску новых карт или замене устаревших. Клиенты, возможно, сталкиваются с задержками или сложностями в получении новых карт», — передает слова Владимира Кривова газета «Известия».

Кроме этого аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов уверен, что снижение использования обусловлено массовым появлением дополнительных карт у россиян во втором полугодии 2022 года. Также это связывают с тем, что широкое распространение получили новые способы бесконтактной оплаты с помощью банковских стикеров.

Ранее URA.RU сообщало, что в России начали выпускать платежные стикеры для бесконтактных платежей в качестве замены функции Apple Pay для оплаты покупок с мобильного устройства. Агентство подготовило подробный материл, где указано сколько стоит выпуск и где можно заказать.

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Россияне стали реже пользоваться банковскими картами из-за дефицита чипов. По словам руководителя маркетингового отдела «РостСайт» Владимира Кривова, это связано со сложностями в выпуске новых карт. «Дефицит чипов в значительной степени ограничивает возможности банков и платежных систем по выпуску новых карт или замене устаревших. Клиенты, возможно, сталкиваются с задержками или сложностями в получении новых карт», — передает слова Владимира Кривова газета «Известия». Кроме этого аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов уверен, что снижение использования обусловлено массовым появлением дополнительных карт у россиян во втором полугодии 2022 года. Также это связывают с тем, что широкое распространение получили новые способы бесконтактной оплаты с помощью банковских стикеров. Ранее URA.RU сообщало, что в России начали выпускать платежные стикеры для бесконтактных платежей в качестве замены функции Apple Pay для оплаты покупок с мобильного устройства. Агентство подготовило подробный материл, где указано сколько стоит выпуск и где можно заказать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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