Песков отреагировал на слова Подоляка о максимальном убийстве россиян

Песков: Подоляк, говоря о максимальном убийстве, имел в виду украинских военных
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Песков прокомментировал скандальное заявление советника главы офиса Зеленского Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, говоря о «максимальном убийстве» мобилизованных, по всей видимости, имел в виду украинских военных. Так слова Подоляка прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как передает Life, Пескова попросили прокомментировать слова Подоляка о том, что одной из целей ВСУ является уничтожение мобилизованных. «Наверное, он про своих говорил», — отметил Песков.

Ранее Подоляк заявил, что единственный план киевского режима заключается в «максимально жестком продвижении вперед с максимальным убийством россиян». Советник главы офиса Зеленского исключил возможность переговоров для урегулирования конфликта.

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Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, говоря о «максимальном убийстве» мобилизованных, по всей видимости, имел в виду украинских военных. Так слова Подоляка прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как передает Life, Пескова попросили прокомментировать слова Подоляка о том, что одной из целей ВСУ является уничтожение мобилизованных. «Наверное, он про своих говорил», — отметил Песков. Ранее Подоляк заявил, что единственный план киевского режима заключается в «максимально жестком продвижении вперед с максимальным убийством россиян». Советник главы офиса Зеленского исключил возможность переговоров для урегулирования конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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