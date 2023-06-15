Песков отреагировал на слова Подоляка о максимальном убийстве россиян

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, говоря о «максимальном убийстве» мобилизованных, по всей видимости, имел в виду украинских военных. Так слова Подоляка прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как передает Life, Пескова попросили прокомментировать слова Подоляка о том, что одной из целей ВСУ является уничтожение мобилизованных. «Наверное, он про своих говорил», — отметил Песков.
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, говоря о «максимальном убийстве» мобилизованных, по всей видимости, имел в виду украинских военных. Так слова Подоляка прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как передает Life, Пескова попросили прокомментировать слова Подоляка о том, что одной из целей ВСУ является уничтожение мобилизованных. «Наверное, он про своих говорил», — отметил Песков. Ранее Подоляк заявил, что единственный план киевского режима заключается в «максимально жестком продвижении вперед с максимальным убийством россиян». Советник главы офиса Зеленского исключил возможность переговоров для урегулирования конфликта.