В офисе Зеленского назвали своей целью максимальное убийство россиян

Подоляк: в план Киева входит максимальное уничтожение россиян
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Михаил Подоляк, stock
Михаил Подоляк заявил, что в единственный план киевского режима входит уничтожение россиян Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У киевского режима в единственный план входит уничтожение россиян. Об этом заявил глава Офиса Зеленского Михаил Подоляк.

«Существует один план: максимально жесткое продвижение вперед с максимальным ростом россиян на этом маршруте», — сказал Подоляк на украинском телеканале ТСН. Трансляция идет на youtube-канале.

Ранее Подоляк заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще не начали контрнаступление. По его словам, идет «тестирование». Украинские бойцы предпринимают попытку уничтожения всей российской техники. «При этом постепенно продвигаются в рамках тестировочного режима, то есть они смотрят, где слабее всего будет», — подчеркнул Подоляк, передает «Национальная служба новостей». Он отметил, что Киев «всегда и везде» будет преследовать РФ. По мнению Подоляка, с Россией «разговаривать нечего», передает ФАН.

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У киевского режима в единственный план входит уничтожение россиян. Об этом заявил глава Офиса Зеленского Михаил Подоляк. «Существует один план: максимально жесткое продвижение вперед с максимальным ростом россиян на этом маршруте», — сказал Подоляк на украинском телеканале ТСН. Трансляция идет на youtube-канале. Ранее Подоляк заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще не начали контрнаступление. По его словам, идет «тестирование». Украинские бойцы предпринимают попытку уничтожения всей российской техники. «При этом постепенно продвигаются в рамках тестировочного режима, то есть они смотрят, где слабее всего будет», — подчеркнул Подоляк, передает «Национальная служба новостей». Он отметил, что Киев «всегда и везде» будет преследовать РФ. По мнению Подоляка, с Россией «разговаривать нечего», передает ФАН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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