В офисе Зеленского назвали своей целью максимальное убийство россиян

Подоляк: в план Киева входит максимальное уничтожение россиян

15 июня 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Михаил Подоляк заявил, что в единственный план киевского режима входит уничтожение россиян Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У киевского режима в единственный план входит уничтожение россиян. Об этом заявил глава Офиса Зеленского Михаил Подоляк. «Существует один план: максимально жесткое продвижение вперед с максимальным ростом россиян на этом маршруте», — сказал Подоляк на украинском телеканале ТСН. Трансляция идет на youtube-канале. Ранее Подоляк заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще не начали контрнаступление. По его словам, идет «тестирование». Украинские бойцы предпринимают попытку уничтожения всей российской техники. «При этом постепенно продвигаются в рамках тестировочного режима, то есть они смотрят, где слабее всего будет», — подчеркнул Подоляк, передает «Национальная служба новостей». Он отметил, что Киев «всегда и везде» будет преследовать РФ. По мнению Подоляка, с Россией «разговаривать нечего», передает ФАН.

У киевского режима в единственный план входит уничтожение россиян. Об этом заявил глава Офиса Зеленского Михаил Подоляк. «Существует один план: максимально жесткое продвижение вперед с максимальным ростом россиян на этом маршруте», — сказал Подоляк на украинском телеканале ТСН. Трансляция идет на youtube-канале. Ранее Подоляк заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще не начали контрнаступление. По его словам, идет «тестирование». Украинские бойцы предпринимают попытку уничтожения всей российской техники. «При этом постепенно продвигаются в рамках тестировочного режима, то есть они смотрят, где слабее всего будет», — подчеркнул Подоляк, передает «Национальная служба новостей». Он отметил, что Киев «всегда и везде» будет преследовать РФ. По мнению Подоляка, с Россией «разговаривать нечего», передает ФАН.