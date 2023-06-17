«РВ»: российские военные уничтожили три танка ВСУ за 20 минут

Российские военные уничтожили три танка ВСУ за 20 минут боя у Орехова в Запорожье. Об этом сообщили российские военкоры.
«Наши танкисты вступили в бой и за 20 минут уничтожили три вражеских танка», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что украинские военные настолько боятся российских танков, что пытаются затруднить подход техники с помощью дистанционного минирования.
Ранее военкоры сообщали, что ВКС России ударили по украинским военным объектам на правом берегу Днепра напротив Новой Каховки. В результате удара боеприпасом произошло возгорание, передает телеканал 360. Также «РВ» рассказывали, что ВС РФ выжгли наступающие колонны бронетехники ВСУ во время боя на запорожском направлении. Украинские бойцы пытались прорвать оборону и понесли большие потери, пишет «Царьград».
Российские военные уничтожили три танка ВСУ за 20 минут боя у Орехова в Запорожье. Об этом сообщили российские военкоры. «Наши танкисты вступили в бой и за 20 минут уничтожили три вражеских танка», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что украинские военные настолько боятся российских танков, что пытаются затруднить подход техники с помощью дистанционного минирования. Ранее военкоры сообщали, что ВКС России ударили по украинским военным объектам на правом берегу Днепра напротив Новой Каховки. В результате удара боеприпасом произошло возгорание, передает телеканал 360. Также «РВ» рассказывали, что ВС РФ выжгли наступающие колонны бронетехники ВСУ во время боя на запорожском направлении. Украинские бойцы пытались прорвать оборону и понесли большие потери, пишет «Царьград».