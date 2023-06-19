В Волновахе после удара РСЗО HIMARS по автобусной остановке образовалась воронка. Об этом рассказали журналисты с места событий.
«Это была очень оживленная остановка. Здесь часто останавливались маршрутки, как раз по направлению в центр города», — сообщил РИА Новости один из местных жителей.
Также сообщается, что обстрел произошел около 9 часов утра, когда мирные жители ехали на работу. ВСУ выпустили американскую ракету, которая попала в автобусную остановку. Осколками ранило двух женщин, которые ждали автобуса.
Россия проводит на Украине специальную военную операцию с целью защитить мирное население Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными задачами спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины.
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