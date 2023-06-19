19 июня 2023

РИАН: в Волновахе после попадания HIMARS осталась большая воронка. Видео

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HIMARS попали по автобусной остановке, передает РИАН Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Волновахе после удара РСЗО HIMARS по автобусной остановке образовалась воронка. Об этом рассказали журналисты с места событий.

«Это была очень оживленная остановка. Здесь часто останавливались маршрутки, как раз по направлению в центр города», — сообщил РИА Новости один из местных жителей.

Также сообщается, что обстрел произошел около 9 часов утра, когда мирные жители ехали на работу. ВСУ выпустили американскую ракету, которая попала в автобусную остановку. Осколками ранило двух женщин, которые ждали автобуса.

Россия проводит на Украине специальную военную операцию с целью защитить мирное население Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными задачами спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины.

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В Волновахе после удара РСЗО HIMARS по автобусной остановке образовалась воронка. Об этом рассказали журналисты с места событий. «Это была очень оживленная остановка. Здесь часто останавливались маршрутки, как раз по направлению в центр города», — сообщил РИА Новости один из местных жителей. Также сообщается, что обстрел произошел около 9 часов утра, когда мирные жители ехали на работу. ВСУ выпустили американскую ракету, которая попала в автобусную остановку. Осколками ранило двух женщин, которые ждали автобуса. Россия проводит на Украине специальную военную операцию с целью защитить мирное население Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными задачами спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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