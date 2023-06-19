РИАН: в Волновахе после попадания HIMARS осталась большая воронка. Видео

20 июня 2023 в 00:12 Размер текста - 17 +

HIMARS попали по автобусной остановке, передает РИАН Фото: Army Sgt. John Schoebel, Army National Guard / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Волновахе после удара РСЗО HIMARS по автобусной остановке образовалась воронка. Об этом рассказали журналисты с места событий. «Это была очень оживленная остановка. Здесь часто останавливались маршрутки, как раз по направлению в центр города», — сообщил РИА Новости один из местных жителей. Также сообщается, что обстрел произошел около 9 часов утра, когда мирные жители ехали на работу. ВСУ выпустили американскую ракету, которая попала в автобусную остановку. Осколками ранило двух женщин, которые ждали автобуса. Россия проводит на Украине специальную военную операцию с целью защитить мирное население Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными задачами спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины.

В Волновахе после удара РСЗО HIMARS по автобусной остановке образовалась воронка. Об этом рассказали журналисты с места событий. «Это была очень оживленная остановка. Здесь часто останавливались маршрутки, как раз по направлению в центр города», — сообщил РИА Новости один из местных жителей. Также сообщается, что обстрел произошел около 9 часов утра, когда мирные жители ехали на работу. ВСУ выпустили американскую ракету, которая попала в автобусную остановку. Осколками ранило двух женщин, которые ждали автобуса. Россия проводит на Украине специальную военную операцию с целью защитить мирное население Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными задачами спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины.