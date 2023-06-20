Шойгу назвал последствия для Украины в случае удара по Крыму

Сергей Шойгу высказался о планах Киева ударить по территории РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Если ВСУ ударят по территории Крыма западными ракетами HIMARS и Storm Shadow, то Россия ответит незамедлительными ударами по центрам принятия решений на Украине. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу.
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