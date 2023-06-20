Шойгу назвал последствия для Украины в случае удара по Крыму

Шойгу: РФ нанесет удары по центрам принятия решений ВСУ в случае атаки на Крым
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Сергей Шойгу высказался о планах Киева ударить по территории РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Если ВСУ ударят по территории Крыма западными ракетами HIMARS и Storm Shadow, то Россия ответит незамедлительными ударами по центрам принятия решений на Украине. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу.

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Если ВСУ ударят по территории Крыма западными ракетами HIMARS и Storm Shadow, то Россия ответит незамедлительными ударами по центрам принятия решений на Украине. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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