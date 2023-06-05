Росстат: в стране стало больше россиян, довольных своей зарплатой

05 июня 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Россияне стали довольны своим денежным заработком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Половина опрошенных граждан России довольны денежным заработком. Об этом стало известно из данных Росстата по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного в 2022 году. Специалисты проводят исследование один раз в два года. В 2020 общая оценка удовлетворенности составляла 44%. «Доля довольных своей зарплатой россиян выросла за два года более чем на 6 процентных пунктов (п. п.) до 50,6%», — следует из данных Росстата, их проводит агентство «Ведомости». Отмечается, что по итогам 2022 года средняя заработная плата у россиян была 64 191 руб. В марте 2023 — 71 334 рубля. Подчеркивается, что больше всего своим доходом довольны по статусу занятости сами работодатели и члены артелей (76,3%), а также самозанятые граждане (63,5%). Меньше всего у работников в найме у физлиц и индивидуальных предпринимателей (44,6%). Ранее Росстат заявил, что зарплаты россиян стали больше на 0,1% по сравнению с 2022 годом. В этот период вырос доход от предпринимательства на 1,3% и оплаты труда 1,5%. Также ведомство подчеркнуло, что после выхода на пенсию россияне не заканчивают работать еще 7,5 лет. граждане, которые получают выплаты по инвалидности, работают еще в течение 11,82 лет после выхода на пенсию.

Половина опрошенных граждан России довольны денежным заработком. Об этом стало известно из данных Росстата по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного в 2022 году. Специалисты проводят исследование один раз в два года. В 2020 общая оценка удовлетворенности составляла 44%. «Доля довольных своей зарплатой россиян выросла за два года более чем на 6 процентных пунктов (п. п.) до 50,6%», — следует из данных Росстата, их проводит агентство «Ведомости». Отмечается, что по итогам 2022 года средняя заработная плата у россиян была 64 191 руб. В марте 2023 — 71 334 рубля. Подчеркивается, что больше всего своим доходом довольны по статусу занятости сами работодатели и члены артелей (76,3%), а также самозанятые граждане (63,5%). Меньше всего у работников в найме у физлиц и индивидуальных предпринимателей (44,6%). Ранее Росстат заявил, что зарплаты россиян стали больше на 0,1% по сравнению с 2022 годом. В этот период вырос доход от предпринимательства на 1,3% и оплаты труда 1,5%. Также ведомство подчеркнуло, что после выхода на пенсию россияне не заканчивают работать еще 7,5 лет. граждане, которые получают выплаты по инвалидности, работают еще в течение 11,82 лет после выхода на пенсию.