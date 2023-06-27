В Госдуме предложили ввести новые ограничения для регионов при режиме КТО

Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить чиновникам выезжать из страны во время КТО

27 июня 2023 в 08:31 Размер текста - 17 +

При режиме КТО чиновники не должны покидать страну, отметил Султан Хамзаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Чиновники не должны выезжать из страны при режиме контртеррористической операции (КТО). Об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. «При введении режима КТО в регионах чиновникам всех рангов нужно законодательно запретить выезжать из страны», — заявил Султан Хамзаев, его слова приводит РИА Новости. По такой модели сейчас работают сотрудники силовых ведомств. Также их могут срочно вызвать на службу, отметил депутат. Новость по теме Регионы вводят режим КТО из-за мятежа Пригожина: главное к 10:30 по Мск. Карта Режим КТО вводился в Московской области и Воронежской областях на время мятежа предпринимателя Евгения Пригожина. Режим был отменен, после конца ЧП, передает RT. Сам мятеж начался в ночь с 23 по 24 июня. Тогда Пригожин заявил, что Россия ударила по позициям его бойцов. В Минобороны это заявление опровергли. После этого предприниматель со своей частной армией пошел на Москву. Он хотел поменять высшее военное руководство из-за давних конфликтов. Когда до столицы оставалось 200 километров, Пригожин решил повернуть назад.

Чиновники не должны выезжать из страны при режиме контртеррористической операции (КТО). Об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. «При введении режима КТО в регионах чиновникам всех рангов нужно законодательно запретить выезжать из страны», — заявил Султан Хамзаев, его слова приводит РИА Новости. По такой модели сейчас работают сотрудники силовых ведомств. Также их могут срочно вызвать на службу, отметил депутат. Режим КТО вводился в Московской области и Воронежской областях на время мятежа предпринимателя Евгения Пригожина. Режим был отменен, после конца ЧП, передает RT. Сам мятеж начался в ночь с 23 по 24 июня. Тогда Пригожин заявил, что Россия ударила по позициям его бойцов. В Минобороны это заявление опровергли. После этого предприниматель со своей частной армией пошел на Москву. Он хотел поменять высшее военное руководство из-за давних конфликтов. Когда до столицы оставалось 200 километров, Пригожин решил повернуть назад.