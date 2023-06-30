Федеральный институт изучил смыслы в постах Моора и его оппонентов. Скрин

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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, моор александр
Губернатор Александр Моор планирует переизбраться 10 сентября Фото:

Губернатор Александр Моор чаще всего в своих постах в соцсетях акцентирует внимание на слове «проект». Об этом говорится в результатах исследования федерального Центра политической конъюнктуры (ЧПК), изучившего смыслы в сообщениях главы Тюменской области и его конкурентов в борьбе за кресло губернатора.

ЦПК создал облако слов кандидатов в губернаторы Тюменской области. Согласно исследованию, в центре облака Моора — слово «проект», либерал-демократа Дениса Садовникова — «ЛДПР», а эсера Владимира Пискайкина — «партия». Кандидат от КПРФ Иван Левченко в исследование не попал из-за низкой активности в соцсетях.

«Индивидуальные облака слов построены за период с 27 марта по 27 июня для кандидатов и глав регионов, опубликовавших более 10 постов в этот период. Индивидуальные облака раскрывают смысловой акцент отдельных кандидатов 1) на региональном измерении, так как каждый кандидат фокусируется на процессах в собственном регионе, 2) на конкретных проблемах и сферах, которым уделяет внимание кандидат или губернатор, 3) на партийной принадлежности кандидатов или губернатор», — объяснили в ЦПК принципе исследования.

Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября. Действующий глава региона уже заручился поддержкой президента России Владимира Путина.

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Губернатор Александр Моор чаще всего в своих постах в соцсетях акцентирует внимание на слове «проект». Об этом говорится в результатах исследования федерального Центра политической конъюнктуры (ЧПК), изучившего смыслы в сообщениях главы Тюменской области и его конкурентов в борьбе за кресло губернатора. ЦПК создал облако слов кандидатов в губернаторы Тюменской области. Согласно исследованию, в центре облака Моора — слово «проект», либерал-демократа Дениса Садовникова — «ЛДПР», а эсера Владимира Пискайкина — «партия». Кандидат от КПРФ Иван Левченко в исследование не попал из-за низкой активности в соцсетях. «Индивидуальные облака слов построены за период с 27 марта по 27 июня для кандидатов и глав регионов, опубликовавших более 10 постов в этот период. Индивидуальные облака раскрывают смысловой акцент отдельных кандидатов 1) на региональном измерении, так как каждый кандидат фокусируется на процессах в собственном регионе, 2) на конкретных проблемах и сферах, которым уделяет внимание кандидат или губернатор, 3) на партийной принадлежности кандидатов или губернатор», — объяснили в ЦПК принципе исследования. Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября. Действующий глава региона уже заручился поддержкой президента России Владимира Путина.
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