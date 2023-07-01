Российский сенатор предложил ввести особый налоговый вычет для многодетных семей

02 июля 2023 в 02:04 Размер текста - 17 +

Налоговый вычет для многодетных должен исчисляться из пяти и более миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для многодетных семей необходимо рассмотреть вопрос о получении особого налогового вычета для приобретения или строительства жилья на территории России. Такое предложение сделал сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков. «Стоит говорить о том, чтобы многодетные получили свой особый налоговый вычет, если они имеют трех и более детей. Не должна такая же многодетная семья иметь вычет всего лишь два миллиона рублей», — отметил Шендерюк-Жидков на форуме Всемирного русского народного собора, посвященном демографической, семейной и миграционной политике в России, пишет ТАСС. По мнению сенатора, налоговый вычет должен исчисляться из стоимости помещения, который необходим большой семье. Поэтому сумма должна быть вычислена от пяти и более миллионов рублей, а не от двух миллионов рублей. Ранее стало известно, что многодетная семья в тяжелой жизненной ситуации не будет лишена льгот, когда один из детей достигнет совершеннолетия. С таким предложением выступил глава министерства труда и соцполитики Антон Котяков.

Для многодетных семей необходимо рассмотреть вопрос о получении особого налогового вычета для приобретения или строительства жилья на территории России. Такое предложение сделал сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков. «Стоит говорить о том, чтобы многодетные получили свой особый налоговый вычет, если они имеют трех и более детей. Не должна такая же многодетная семья иметь вычет всего лишь два миллиона рублей», — отметил Шендерюк-Жидков на форуме Всемирного русского народного собора, посвященном демографической, семейной и миграционной политике в России, пишет ТАСС. По мнению сенатора, налоговый вычет должен исчисляться из стоимости помещения, который необходим большой семье. Поэтому сумма должна быть вычислена от пяти и более миллионов рублей, а не от двух миллионов рублей. Ранее стало известно, что многодетная семья в тяжелой жизненной ситуации не будет лишена льгот, когда один из детей достигнет совершеннолетия. С таким предложением выступил глава министерства труда и соцполитики Антон Котяков.