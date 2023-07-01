01 июля 2023

Российский сенатор предложил ввести особый налоговый вычет для многодетных семей

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская администрация, мэрия. Челябинск, семья, мать, дети, многодетная мать
Налоговый вычет для многодетных должен исчисляться из пяти и более миллионов рублей Фото:

Для многодетных семей необходимо рассмотреть вопрос о получении особого налогового вычета для приобретения или строительства жилья на территории России. Такое предложение сделал сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

«Стоит говорить о том, чтобы многодетные получили свой особый налоговый вычет, если они имеют трех и более детей. Не должна такая же многодетная семья иметь вычет всего лишь два миллиона рублей», — отметил Шендерюк-Жидков на форуме Всемирного русского народного собора, посвященном демографической, семейной и миграционной политике в России, пишет ТАСС.

По мнению сенатора, налоговый вычет должен исчисляться из стоимости помещения, который необходим большой семье. Поэтому сумма должна быть вычислена от пяти и более миллионов рублей, а не от двух миллионов рублей.

Ранее стало известно, что многодетная семья в тяжелой жизненной ситуации не будет лишена льгот, когда один из детей достигнет совершеннолетия. С таким предложением выступил глава министерства труда и соцполитики Антон Котяков.

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Для многодетных семей необходимо рассмотреть вопрос о получении особого налогового вычета для приобретения или строительства жилья на территории России. Такое предложение сделал сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков. «Стоит говорить о том, чтобы многодетные получили свой особый налоговый вычет, если они имеют трех и более детей. Не должна такая же многодетная семья иметь вычет всего лишь два миллиона рублей», — отметил Шендерюк-Жидков на форуме Всемирного русского народного собора, посвященном демографической, семейной и миграционной политике в России, пишет ТАСС. По мнению сенатора, налоговый вычет должен исчисляться из стоимости помещения, который необходим большой семье. Поэтому сумма должна быть вычислена от пяти и более миллионов рублей, а не от двух миллионов рублей. Ранее стало известно, что многодетная семья в тяжелой жизненной ситуации не будет лишена льгот, когда один из детей достигнет совершеннолетия. С таким предложением выступил глава министерства труда и соцполитики Антон Котяков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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