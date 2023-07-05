Мишустин подписал указ об увеличении пенсии для части россиян

Пенсионеры силовых структур, подписавшие контракт на прохождение военной службы, будут получать выплаты с учетом нового стажа. Пересчет пенсий возможен и при участии в спецоперации на Украине. Постановление об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
«Если они (пенсионеры-силовики — прим. URA.RU) заключили контракт на прохождение военной службы или поступили на военную службу по мобилизации, то после ее окончания <…> будет назначена пенсия в большем размере с учетом выслуги и общего стажа на день последнего увольнения с военной службы», — рассказал Мишустин. Указ опубликован на официальном сайте правительства РФ. Он действует и для пенсионеров-участников спецоперации на Украине.
Он уточнил, что пенсии большего размера смогут получать сотрудники Росгвардии, ОВД, Федеральной службы судебных приставов, наркоконтроля и ФСИН. Для этого сотрудникам необходимо подать рапорт в ведомство, в котором они работают.
Государство активно поддерживает участников спецоперации на Украине с ее начала. Так, минтруд сообщал, что военные пенсионеры, которые являются индивидуальными предпринимателями, могут не оплачивать страховые взносы.
Пенсионеры силовых структур, подписавшие контракт на прохождение военной службы, будут получать выплаты с учетом нового стажа. Пересчет пенсий возможен и при участии в спецоперации на Украине. Постановление об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. «Если они (пенсионеры-силовики — прим. URA.RU) заключили контракт на прохождение военной службы или поступили на военную службу по мобилизации, то после ее окончания <…> будет назначена пенсия в большем размере с учетом выслуги и общего стажа на день последнего увольнения с военной службы», — рассказал Мишустин. Указ опубликован на официальном сайте правительства РФ. Он действует и для пенсионеров-участников спецоперации на Украине. Он уточнил, что пенсии большего размера смогут получать сотрудники Росгвардии, ОВД, Федеральной службы судебных приставов, наркоконтроля и ФСИН. Для этого сотрудникам необходимо подать рапорт в ведомство, в котором они работают. Государство активно поддерживает участников спецоперации на Украине с ее начала. Так, минтруд сообщал, что военные пенсионеры, которые являются индивидуальными предпринимателями, могут не оплачивать страховые взносы.