Кабмин поддержал закон о выплате страховки добровольцам наравне с военными

11 июля 2023 в 09:13 Размер текста - 17 +

Граждане РФ, которые пребывают в добровольческих формированиях, получат выплаты как и военнослужащие Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В правительстве России одобрили законопроект, который устанавливает условия, суммы и порядок для страховых выплат участникам добровольческих отрядов наравне с военнослужащими. Об этом стало известно из текста законопроекта. «Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — говорится в документе. Проект отзыва кабмина приводит ТАСС. Отмечается, что законопроект о выплатах добровольцам не будет противоречить документам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе. В проекте указано, что законам «О статусе военнослужащих» и «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих…» нужно внести изменения, которые направлены на совершенствование правового регулирования вопросов обязательного государственного личного страхования граждан, пребывающих в добровольческих формированиях». В законопроекте отмечается, что в законе «Об обороне» на россиян, которые пребывают в добровольческих отрядах, «распространяется статус военнослужащих».

В правительстве России одобрили законопроект, который устанавливает условия, суммы и порядок для страховых выплат участникам добровольческих отрядов наравне с военнослужащими. Об этом стало известно из текста законопроекта. «Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — говорится в документе. Проект отзыва кабмина приводит ТАСС. Отмечается, что законопроект о выплатах добровольцам не будет противоречить документам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе. В проекте указано, что законам «О статусе военнослужащих» и «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих…» нужно внести изменения, которые направлены на совершенствование правового регулирования вопросов обязательного государственного личного страхования граждан, пребывающих в добровольческих формированиях». В законопроекте отмечается, что в законе «Об обороне» на россиян, которые пребывают в добровольческих отрядах, «распространяется статус военнослужащих».