Кабмин поддержал закон о выплате страховки добровольцам наравне с военными

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Граждане РФ, которые пребывают в добровольческих формированиях, получат выплаты как и военнослужащие Фото:

В правительстве России одобрили законопроект, который устанавливает условия, суммы и порядок для страховых выплат участникам добровольческих отрядов наравне с военнослужащими. Об этом стало известно из текста законопроекта.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — говорится в документе. Проект отзыва кабмина приводит ТАСС. Отмечается, что законопроект о выплатах добровольцам не будет противоречить документам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе.

В проекте указано, что законам «О статусе военнослужащих» и «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих…» нужно внести изменения, которые направлены на совершенствование правового регулирования вопросов обязательного государственного личного страхования граждан, пребывающих в добровольческих формированиях». В законопроекте отмечается, что в законе «Об обороне» на россиян, которые пребывают в добровольческих отрядах, «распространяется статус военнослужащих».

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В правительстве России одобрили законопроект, который устанавливает условия, суммы и порядок для страховых выплат участникам добровольческих отрядов наравне с военнослужащими. Об этом стало известно из текста законопроекта. «Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — говорится в документе. Проект отзыва кабмина приводит ТАСС. Отмечается, что законопроект о выплатах добровольцам не будет противоречить документам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе. В проекте указано, что законам «О статусе военнослужащих» и «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих…» нужно внести изменения, которые направлены на совершенствование правового регулирования вопросов обязательного государственного личного страхования граждан, пребывающих в добровольческих формированиях». В законопроекте отмечается, что в законе «Об обороне» на россиян, которые пребывают в добровольческих отрядах, «распространяется статус военнослужащих».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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