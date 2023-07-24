В Кремле призвали не ждать новых поручений Путина по защите территорий РФ от атак ВСУ

В России все должны быть на чеку, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Дополнительные поручения президента России Владимира Путина для обеспечения защиты российских регионов от атак ВСУ не требуются. Об этом корреспонденту URA.RU в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Здесь вряд ли требуются дополнительные поручения. Все, кто занимается обеспечением безопасности наших регионов, должны быть на чеку. За последнее время интенсивность попыток атаковать наши регионы с помощью беспилотников увеличилась. Принимаются меры для противодействия этому», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
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