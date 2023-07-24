В Кремле призвали не ждать новых поручений Путина по защите территорий РФ от атак ВСУ

24 июля 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

В России все должны быть на чеку, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дополнительные поручения президента России Владимира Путина для обеспечения защиты российских регионов от атак ВСУ не требуются. Об этом корреспонденту URA.RU в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Здесь вряд ли требуются дополнительные поручения. Все, кто занимается обеспечением безопасности наших регионов, должны быть на чеку. За последнее время интенсивность попыток атаковать наши регионы с помощью беспилотников увеличилась. Принимаются меры для противодействия этому», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Дополнительные поручения президента России Владимира Путина для обеспечения защиты российских регионов от атак ВСУ не требуются. Об этом корреспонденту URA.RU в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Здесь вряд ли требуются дополнительные поручения. Все, кто занимается обеспечением безопасности наших регионов, должны быть на чеку. За последнее время интенсивность попыток атаковать наши регионы с помощью беспилотников увеличилась. Принимаются меры для противодействия этому», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.