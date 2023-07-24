В Кремле призвали не ждать новых поручений Путина по защите территорий РФ от атак ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
В России все должны быть на чеку, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дополнительные поручения президента России Владимира Путина для обеспечения защиты российских регионов от атак ВСУ не требуются. Об этом корреспонденту URA.RU в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь вряд ли требуются дополнительные поручения. Все, кто занимается обеспечением безопасности наших регионов, должны быть на чеку. За последнее время интенсивность попыток атаковать наши регионы с помощью беспилотников увеличилась. Принимаются меры для противодействия этому», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дополнительные поручения президента России Владимира Путина для обеспечения защиты российских регионов от атак ВСУ не требуются. Об этом корреспонденту URA.RU в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Здесь вряд ли требуются дополнительные поручения. Все, кто занимается обеспечением безопасности наших регионов, должны быть на чеку. За последнее время интенсивность попыток атаковать наши регионы с помощью беспилотников увеличилась. Принимаются меры для противодействия этому», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...