Рогов сообщил о бомбардировке Украины крылатыми ракетами

26 июля 2023 в 19:56 Размер текста - 17 +

Маршруты и цели российских ракет индивидуальны, сказал Владимир Рогов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские бомбардировщики Ту-95МС нанесли удары по военным целям Украины с помощью крылатых ракет. Об этом сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «12 русских бомбардировщиков осуществили пуски крылатых ракет по военным целям [Украины]. <…> Фиксируются пуски ракет с Ту-95МС ВКС России из района Каспийского моря», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он уточнил, маршруты и цели ударов у российских ракет индивидуальные. Ту-95МС переносит крылатые ракеты X-55. Модифицированные бомбардировщики могут нести до 16 боеприпасов. Ранее СМИ писали, что в сторону Киева с разных направлений летят крылатые ракеты. Также сообщалось о боеприпасах, летящих в сторону Винницы, пишет RT. Кроме того, военкоры заявляли о воздушной тревоге в Киевской, Житомирской, Полтавской, Днепропетровской, Кировградской, Черкасской, Черниговской и Винницкой областях из-за массированных ударов.

Российские бомбардировщики Ту-95МС нанесли удары по военным целям Украины с помощью крылатых ракет. Об этом сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «12 русских бомбардировщиков осуществили пуски крылатых ракет по военным целям [Украины]. <…> Фиксируются пуски ракет с Ту-95МС ВКС России из района Каспийского моря», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он уточнил, маршруты и цели ударов у российских ракет индивидуальные. Ту-95МС переносит крылатые ракеты X-55. Модифицированные бомбардировщики могут нести до 16 боеприпасов. Ранее СМИ писали, что в сторону Киева с разных направлений летят крылатые ракеты. Также сообщалось о боеприпасах, летящих в сторону Винницы, пишет RT. Кроме того, военкоры заявляли о воздушной тревоге в Киевской, Житомирской, Полтавской, Днепропетровской, Кировградской, Черкасской, Черниговской и Винницкой областях из-за массированных ударов.