Рогов сообщил о бомбардировке Украины крылатыми ракетами

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, су-34, инженеры, авиационный комплекс, блок неуправляемых ракет
Маршруты и цели российских ракет индивидуальны, сказал Владимир Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские бомбардировщики Ту-95МС нанесли удары по военным целям Украины с помощью крылатых ракет. Об этом сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«12 русских бомбардировщиков осуществили пуски крылатых ракет по военным целям [Украины]. <…> Фиксируются пуски ракет с Ту-95МС ВКС России из района Каспийского моря», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он уточнил, маршруты и цели ударов у российских ракет индивидуальные.

Ту-95МС переносит крылатые ракеты X-55. Модифицированные бомбардировщики могут нести до 16 боеприпасов.

Ранее СМИ писали, что в сторону Киева с разных направлений летят крылатые ракеты. Также сообщалось о боеприпасах, летящих в сторону Винницы, пишет RT. Кроме того, военкоры заявляли о воздушной тревоге в Киевской, Житомирской, Полтавской, Днепропетровской, Кировградской, Черкасской, Черниговской и Винницкой областях из-за массированных ударов.

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Российские бомбардировщики Ту-95МС нанесли удары по военным целям Украины с помощью крылатых ракет. Об этом сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «12 русских бомбардировщиков осуществили пуски крылатых ракет по военным целям [Украины]. <…> Фиксируются пуски ракет с Ту-95МС ВКС России из района Каспийского моря», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он уточнил, маршруты и цели ударов у российских ракет индивидуальные. Ту-95МС переносит крылатые ракеты X-55. Модифицированные бомбардировщики могут нести до 16 боеприпасов. Ранее СМИ писали, что в сторону Киева с разных направлений летят крылатые ракеты. Также сообщалось о боеприпасах, летящих в сторону Винницы, пишет RT. Кроме того, военкоры заявляли о воздушной тревоге в Киевской, Житомирской, Полтавской, Днепропетровской, Кировградской, Черкасской, Черниговской и Винницкой областях из-за массированных ударов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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