Мошенники развели главного инженера Сбербанка на 7 миллионов рублей

01 августа 2023 в 22:05 Размер текста - 17 +

Главный инженер Сбербанка отправила семь миллионов рублей мошенникам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главный инженер Сбербанка Евгения отправила мошенникам семь миллионов рублей. Об этом сообщил telegram-канал Baza. Женщина оформила на себя несколько кредитов. «Главного инженера Сбербанка развели на семь миллионов рублей. Мошенники представились женщине коллегами из Центробанка», — говорится в сообщении. 50-летней женщине позвонили днем 28 июля якобы с «Госуслуг», чтобы узнать, скачивала ли она документы и справки, на что Евгения ответила отрицательно. Через 15 минут ей позвонили уже якобы из полиции. Злоумышленник отправили скрин «удостоверения» на WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), чтобы войти в доверие к женщине. Ей они рассказали, что мошенники пытаются оформить на женщину несколько кредитов Затем инженера Сбербанка переключили на «специалиста» из ЦБ, которая также отправила свое «удостоверение» и объяснила Евгении, что заявки на кредит от мошенников отменить невозможно. По словам «специалиста», преступников можно опередить. Евгении посоветовали взять кредиты в разных банках для быстрого погашения фальшивых кредитов. Два дня Евгения получала деньги и отправляла их мошенникам. Впоследствии женщина обратилась в полицию. Ранее телефонные мошенники развели 65-летнюю женщину-врача из Екатеринбурга на 7,5 миллиона рублей. Заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников сообщил о способе мошенничества, когда злоумышленники пытаются вынудить жертв взять новый кредит для рефинансирования изначального долга перед банком, а потом требуют перевести деньги на «безопасный» счет, передает газета «Взгляд». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главный инженер Сбербанка Евгения отправила мошенникам семь миллионов рублей. Об этом сообщил telegram-канал Baza. Женщина оформила на себя несколько кредитов. «Главного инженера Сбербанка развели на семь миллионов рублей. Мошенники представились женщине коллегами из Центробанка», — говорится в сообщении. 50-летней женщине позвонили днем 28 июля якобы с «Госуслуг», чтобы узнать, скачивала ли она документы и справки, на что Евгения ответила отрицательно. Через 15 минут ей позвонили уже якобы из полиции. Злоумышленник отправили скрин «удостоверения» на WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), чтобы войти в доверие к женщине. Ей они рассказали, что мошенники пытаются оформить на женщину несколько кредитов Затем инженера Сбербанка переключили на «специалиста» из ЦБ, которая также отправила свое «удостоверение» и объяснила Евгении, что заявки на кредит от мошенников отменить невозможно. По словам «специалиста», преступников можно опередить. Евгении посоветовали взять кредиты в разных банках для быстрого погашения фальшивых кредитов. Два дня Евгения получала деньги и отправляла их мошенникам. Впоследствии женщина обратилась в полицию. Ранее телефонные мошенники развели 65-летнюю женщину-врача из Екатеринбурга на 7,5 миллиона рублей. Заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников сообщил о способе мошенничества, когда злоумышленники пытаются вынудить жертв взять новый кредит для рефинансирования изначального долга перед банком, а потом требуют перевести деньги на «безопасный» счет, передает газета «Взгляд».