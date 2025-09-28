Вашингтон по-прежнему стремится к мирному урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он отметил, что для достижения мира необходима готовность обеих сторон к переговорам.
«Мы по-прежнему привержены миру, но для танго нужны двое», — сказал Вэнс в эфире Fox News. Он подчеркнул, что Россия в последние недели отказалась от двусторонних и трехсторонних встреч с представителями Украины и США. По его словам, США продолжают дипломатические усилия вместе с союзниками, однако продвижение к миру невозможно без участия России.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что американский лидер Дональд Трамп, несмотря на противоречивые заявления, заинтересован в урегулировании украинского конфликта. По его словам, оне обладает необходимой политической волей.
