Президент Финляндии ответил на слова Лаврова о войне России с ЕС

Стубб: Европа не ведет войну с Россией
Стубб заявил, что Западу сейчас нужно сохранять спокойствие
Стубб заявил, что Западу сейчас нужно сохранять спокойствие Фото:

Европа не находится в состоянии войны с Россией. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб, комментируя слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что НАТО и ЕС фактически объявили войну Москве через поддержку Украины.

«Мы не находимся в состоянии войны с Россией», — заявил Стубб в интервью телеканалу CNN. Он добавил, что западные страны сейчас должны сохранять спокойствие, выстраивать защиту и не реагировать слишком остро.

Ранее Сергей Лавров на Генассамблее ООН заявил, что Москва не планирует нападать на НАТО или ЕС. Министр отметил: любые агрессивные действия против России получат решительный отпор, особенно если речь идет о Калининграде и других российских территориях. В последние недели представители НАТО и стран ЕС ужесточили риторику в адрес Москвы, обвинив Россию в нарушении воздушного пространства нескольких стран блока. Кремль отверг обвинения, назвав их необоснованными.

