Сборная России упрочила лидерство среди команд на Играх стран СНГ

Сборная России лидирует в общем медальном зачете после второго дня Игр стран СНГ, проходящих в Азербайджане. На счету российских спортсменов уже 11 золотых, две серебряные и две бронзовые награды. Об этом пишет ТАСС.
«Сборная России уверенно лидирует в командном зачете после второго медального дня Игр стран СНГ в Азербайджане», — сказано в сообщении. Уточянется, что в воскресенье копилка российской команды пополнилась девятью золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями.
Особо отмечают достижения пловцов Анастасии Чернышовой, Дмитрия Кравцова, Евгении Садовниковой, Марии Яковлевой, Ильи Ямшанова, Анастасии Кобзарь, Александра Филипца и смешанной эстафетной команды 4х100 метров вольным стилем. Кроме того, золото выиграли стрелки Илья Кушагин и Елизавета Евграфова в смешанных соревнованиях по стендовой стрельбе.
Ранее россияне взяли две золотые медали в командных состязаниях по настольному теннису среди мужчин и женщин. Благодаря этим результатам сборная России значительно опережает ближайших конкурентов. Команда Белоруссии занимает второе место с одной золотой, четырьмя серебряными и четырьмя бронзовыми наградами. Третье и четвертое места делят сборные Азербайджана и Казахстана (по три серебряные и три бронзовые медали у каждой команды).
