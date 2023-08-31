NYT: Германия привлекает пенсионеров, чтобы научить ВСУ управлять танками

31 августа 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Для обучения ВСУ привлекают танкистов на пенсии Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Германии к обучению ВСУ управлению танками Leopard 1A5 привлекли военных с пенсии. Об этом написали в газете The New York Times. «Leopard 1A5 настолько стар, что немецким инструкторам пришлось полагаться [в обучении ВСУ] на солдат голландской и датской армий, где эта модель использовалась дольше, и бывших немецких водителей танков, прошедших обучение еще в 1980-х и 1990-х годах», — написали в статье. В материале подчеркнули, что один из украинских танкистов не удивился, когда увидел на обучении пожилых тренеров. Ранее сообщалось о привлечении американских пенсионеров для помощи Киеву. По словам президента подразделения RTX Raytheon Уэса Кремера, отставных инженеров вызывали для обучения новых сотрудников производству ракет Stinger.

В Германии к обучению ВСУ управлению танками Leopard 1A5 привлекли военных с пенсии. Об этом написали в газете The New York Times. «Leopard 1A5 настолько стар, что немецким инструкторам пришлось полагаться [в обучении ВСУ] на солдат голландской и датской армий, где эта модель использовалась дольше, и бывших немецких водителей танков, прошедших обучение еще в 1980-х и 1990-х годах», — написали в статье. В материале подчеркнули, что один из украинских танкистов не удивился, когда увидел на обучении пожилых тренеров. Ранее сообщалось о привлечении американских пенсионеров для помощи Киеву. По словам президента подразделения RTX Raytheon Уэса Кремера, отставных инженеров вызывали для обучения новых сотрудников производству ракет Stinger.