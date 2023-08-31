NYT: Германия привлекает пенсионеров, чтобы научить ВСУ управлять танками

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Leopard 2, Challenger 2, stock, Челленджер 2, Леопард 2
Для обучения ВСУ привлекают танкистов на пенсии Фото:
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В Германии к обучению ВСУ управлению танками Leopard 1A5 привлекли военных с пенсии. Об этом написали в газете The New York Times.

«Leopard 1A5 настолько стар, что немецким инструкторам пришлось полагаться [в обучении ВСУ] на солдат голландской и датской армий, где эта модель использовалась дольше, и бывших немецких водителей танков, прошедших обучение еще в 1980-х и 1990-х годах», — написали в статье. В материале подчеркнули, что один из украинских танкистов не удивился, когда увидел на обучении пожилых тренеров.

Ранее сообщалось о привлечении американских пенсионеров для помощи Киеву. По словам президента подразделения RTX Raytheon Уэса Кремера, отставных инженеров вызывали для обучения новых сотрудников производству ракет Stinger.

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В Германии к обучению ВСУ управлению танками Leopard 1A5 привлекли военных с пенсии. Об этом написали в газете The New York Times. «Leopard 1A5 настолько стар, что немецким инструкторам пришлось полагаться [в обучении ВСУ] на солдат голландской и датской армий, где эта модель использовалась дольше, и бывших немецких водителей танков, прошедших обучение еще в 1980-х и 1990-х годах», — написали в статье. В материале подчеркнули, что один из украинских танкистов не удивился, когда увидел на обучении пожилых тренеров. Ранее сообщалось о привлечении американских пенсионеров для помощи Киеву. По словам президента подразделения RTX Raytheon Уэса Кремера, отставных инженеров вызывали для обучения новых сотрудников производству ракет Stinger.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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