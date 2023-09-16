В НАТО раскрыли план действий при возможной угрозе

Адмирал США Бауэр: в случае атаки НАТО задействует 300 тысяч военных

17 сентября 2023 в 01:13 Размер текста - 17 +

В случае атаки НАТО готова задействовать 300 тысяч военных Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В случае потенциальной атаки НАТО готова в первый месяц вывести на поле боя 300 тысяч бойцов, которые должны находиться в высокой степени готовности. Об этом сообщил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. «Если мы говорим о коллективной обороне, у нас не будет времени подготовиться к атаке, которая уже происходит. Поэтому мы говорим о 300 тысячах военных в высокой степени готовности», — цитируют слова Бауэра РИА Новости. По его словам, эти бойцы будут задействованы в первые 30 дней. По данным Бауэра, военные должны быть готовы к неожиданным действиям противника, поэтому их нужно готовить заранее, так как в случае атаки это невозможно сделать за одну ночь. Также он заявил, что общая численность военных во всех странах НАТО достигает 3,5 миллиона человек. При этом Бауэр подчеркнул, что НАТО не намерена атаковать Россию и не представляет для нее угрозу. Ранее стало известно, что президенту Украины Владимиру Зеленскому было отказано во вступлении в блок НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, чтобы не обострять отношения с Россией. Об этом рассказал замгенсекретаря НАТО Мирча Джоанэ.

В случае потенциальной атаки НАТО готова в первый месяц вывести на поле боя 300 тысяч бойцов, которые должны находиться в высокой степени готовности. Об этом сообщил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. «Если мы говорим о коллективной обороне, у нас не будет времени подготовиться к атаке, которая уже происходит. Поэтому мы говорим о 300 тысячах военных в высокой степени готовности», — цитируют слова Бауэра РИА Новости. По его словам, эти бойцы будут задействованы в первые 30 дней. По данным Бауэра, военные должны быть готовы к неожиданным действиям противника, поэтому их нужно готовить заранее, так как в случае атаки это невозможно сделать за одну ночь. Также он заявил, что общая численность военных во всех странах НАТО достигает 3,5 миллиона человек. При этом Бауэр подчеркнул, что НАТО не намерена атаковать Россию и не представляет для нее угрозу. Ранее стало известно, что президенту Украины Владимиру Зеленскому было отказано во вступлении в блок НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, чтобы не обострять отношения с Россией. Об этом рассказал замгенсекретаря НАТО Мирча Джоанэ.