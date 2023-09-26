Болгария собирается передать Украине дефектные ракеты

26 сентября 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Болгария планирует передать Киеву дефектные ракеты для зенитных комплексов С-300 Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Болгарские власти подготовили проект о передаче Киеву дефектных ракет для системы ПВО. Спонсорами стали крупнейшие парламентские фракции страны, передает интернет-издание «Фактор». «Болгарская сторона не располагает возможностями для ремонта и восстановления неисправных зенитных управляемых ракет для ЗРС С-300 без угрозы для жизни и здоровья личного состава. Соответственно, Болгария не может их ни ремонтировать, ни использовать, но они могут послужить для нужд украинской ПВО», — говорится в пояснительной записке к проекту, передает « Фактор ». Отмечается, что крупнейшие парламентские партии Болгарии, которые образуют коалиционное правительство, уже поддержали это решение. Против передачи Украине дефектных ракет выступила только Социалистическая партия. Ее представители заявили, что такие поставки — это национальное предательство, потому что небо над столицей Болгарии останется без защиты. В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал в Болгарии декларацию об интеграции Украины в НАТО. Согласно ей, Болгария приветствует членство страны в альянсе. К тому же документ обязывает страну поддерживать Украину материально и политически, передает РИА Новости.

Болгарские власти подготовили проект о передаче Киеву дефектных ракет для системы ПВО. Спонсорами стали крупнейшие парламентские фракции страны, передает интернет-издание «Фактор». «Болгарская сторона не располагает возможностями для ремонта и восстановления неисправных зенитных управляемых ракет для ЗРС С-300 без угрозы для жизни и здоровья личного состава. Соответственно, Болгария не может их ни ремонтировать, ни использовать, но они могут послужить для нужд украинской ПВО», — говорится в пояснительной записке к проекту, передает «Фактор». Отмечается, что крупнейшие парламентские партии Болгарии, которые образуют коалиционное правительство, уже поддержали это решение. Против передачи Украине дефектных ракет выступила только Социалистическая партия. Ее представители заявили, что такие поставки — это национальное предательство, потому что небо над столицей Болгарии останется без защиты. В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал в Болгарии декларацию об интеграции Украины в НАТО. Согласно ей, Болгария приветствует членство страны в альянсе. К тому же документ обязывает страну поддерживать Украину материально и политически, передает РИА Новости.