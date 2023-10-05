Российское оружие научат подавлять истребители F-16

Российские системы радиоэлектронной борьбы научат подавлять истребители НАТО F-16, которые Запад планирует передать Украине. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Российские системы радиоэлектронной борьбы, задействованные в СВО, получат оптимизированные настройки. Если Запад решится передать F-16 Киеву, то мы сможем подавлять бортового оборудование истребителей», — сообщает собеседник РИА Новости.
Эксперт отмечает, что подавить самолеты НАТО российским системам РЭБ будет намного проще, чем советские самолеты, доставшиеся Украине после распада СССР. Российские специалисты уже имеют данные о радиоэлектронном оборудовании F-16.
Нидерланды и Дания первыми анонсировали передачу Украине истребителей F-16. Истребители поступят на Украину от Амстердама в 2024 году. Точная дата поставок будет определена после того, как украинские военные научатся управлять натовской техникой.
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