05 октября 2023

Российское оружие научат подавлять истребители F-16

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Истребитель F-16. stock, нато, сша, истребитель, f-16, stock, ф-16
Специалисты РФ уже изучили данные о радиоэлектронном оборудовании F-16 Фото:
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Российские системы радиоэлектронной борьбы научат подавлять истребители НАТО F-16, которые Запад планирует передать Украине. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Российские системы радиоэлектронной борьбы, задействованные в СВО, получат оптимизированные настройки. Если Запад решится передать F-16 Киеву, то мы сможем подавлять бортового оборудование истребителей», — сообщает собеседник РИА Новости.

Эксперт отмечает, что подавить самолеты НАТО российским системам РЭБ будет намного проще, чем советские самолеты, доставшиеся Украине после распада СССР. Российские специалисты уже имеют данные о радиоэлектронном оборудовании F-16.

Нидерланды и Дания первыми анонсировали передачу Украине истребителей F-16. Истребители поступят на Украину от Амстердама в 2024 году. Точная дата поставок будет определена после того, как украинские военные научатся управлять натовской техникой.

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Российские системы радиоэлектронной борьбы научат подавлять истребители НАТО F-16, которые Запад планирует передать Украине. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Российские системы радиоэлектронной борьбы, задействованные в СВО, получат оптимизированные настройки. Если Запад решится передать F-16 Киеву, то мы сможем подавлять бортового оборудование истребителей», — сообщает собеседник РИА Новости. Эксперт отмечает, что подавить самолеты НАТО российским системам РЭБ будет намного проще, чем советские самолеты, доставшиеся Украине после распада СССР. Российские специалисты уже имеют данные о радиоэлектронном оборудовании F-16. Нидерланды и Дания первыми анонсировали передачу Украине истребителей F-16. Истребители поступят на Украину от Амстердама в 2024 году. Точная дата поставок будет определена после того, как украинские военные научатся управлять натовской техникой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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