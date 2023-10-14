Посольство РФ: число погибших россиян из-за войны в Израиле увеличилось до 16

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В Израиле число погибших россиян возросло до 16 человек Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В Израиле увеличилось количество погибших россиян после атаки ХАМАС — до 16 человек. Об этом сообщили в посольстве РФ в Израиле.

«Число россиян, погибших в Израиле после атаки ХАМАС, возросло до 16», — сообщает российское посольство, передает ТАСС. Еще 13 октября число погибших не превышало 13 человек.

По данным Минздрава Палестины, число погибших в секторе Газа превысило 1500 человек. В Израиле количество погибших также превышает 1000 человек.

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В Израиле увеличилось количество погибших россиян после атаки ХАМАС — до 16 человек. Об этом сообщили в посольстве РФ в Израиле. «Число россиян, погибших в Израиле после атаки ХАМАС, возросло до 16», — сообщает российское посольство, передает ТАСС. Еще 13 октября число погибших не превышало 13 человек. По данным Минздрава Палестины, число погибших в секторе Газа превысило 1500 человек. В Израиле количество погибших также превышает 1000 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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