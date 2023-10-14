Посольство РФ: число погибших россиян из-за войны в Израиле увеличилось до 16

В Израиле число погибших россиян возросло до 16 человек
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
В Израиле увеличилось количество погибших россиян после атаки ХАМАС — до 16 человек. Об этом сообщили в посольстве РФ в Израиле.
«Число россиян, погибших в Израиле после атаки ХАМАС, возросло до 16», — сообщает российское посольство, передает ТАСС. Еще 13 октября число погибших не превышало 13 человек.
По данным Минздрава Палестины, число погибших в секторе Газа превысило 1500 человек. В Израиле количество погибших также превышает 1000 человек.
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