Посольство РФ: число погибших россиян из-за войны в Израиле увеличилось до 16 14 октября 2023 в 16:23 Размер текста - 17 + В Израиле число погибших россиян возросло до 16 человек Фото: MOHAMMED SABER / EPA новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В Израиле увеличилось количество погибших россиян после атаки ХАМАС — до 16 человек. Об этом сообщили в посольстве РФ в Израиле. «Число россиян, погибших в Израиле после атаки ХАМАС, возросло до 16», — сообщает российское посольство, передает ТАСС. Еще 13 октября число погибших не превышало 13 человек. По данным Минздрава Палестины, число погибших в секторе Газа превысило 1500 человек. В Израиле количество погибших также превышает 1000 человек. В Израиле увеличилось количество погибших россиян после атаки ХАМАС — до 16 человек. Об этом сообщили в посольстве РФ в Израиле. «Число россиян, погибших в Израиле после атаки ХАМАС, возросло до 16», — сообщает российское посольство, передает ТАСС. Еще 13 октября число погибших не превышало 13 человек. По данным Минздрава Палестины, число погибших в секторе Газа превысило 1500 человек. В Израиле количество погибших также превышает 1000 человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям