17 октября 2023

Жители Турции приступили к штурму американской военной базы Кюречик. Видео

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Пикеты у турецкого посольства. Москва., флаг турции, турецкое посольство, пикеты
Жители Турции штурмуют американскую базу Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Жители Турции начали штурмовать американскую военную базу Кюречик в городе Малатье. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Жители Турции штурмуют американскую военную базу Кюречик. Там стоит радиолокационная станция. Люди кидают в военных и полицию камни, а в ответ силовики применяют слезоточивый газ», — говорится в посте.

После того, как Израиль нанес авиаудар по больнице в Газе, начались протесты по всему Ближнему Востоку. Они охватили Иорданию, Тунис, Турцию, Сирию, Иран и Ливан. В Стамбуле протестующие пытаются пробраться к израильскому консульству, требуя выгнать посла из страны.

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Жители Турции начали штурмовать американскую военную базу Кюречик в городе Малатье. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Жители Турции штурмуют американскую военную базу Кюречик. Там стоит радиолокационная станция. Люди кидают в военных и полицию камни, а в ответ силовики применяют слезоточивый газ», — говорится в посте. После того, как Израиль нанес авиаудар по больнице в Газе, начались протесты по всему Ближнему Востоку. Они охватили Иорданию, Тунис, Турцию, Сирию, Иран и Ливан. В Стамбуле протестующие пытаются пробраться к израильскому консульству, требуя выгнать посла из страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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