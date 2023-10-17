Жители Турции штурмуют американскую базу
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Жители Турции начали штурмовать американскую военную базу Кюречик в городе Малатье. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Жители Турции штурмуют американскую военную базу Кюречик. Там стоит радиолокационная станция. Люди кидают в военных и полицию камни, а в ответ силовики применяют слезоточивый газ», —
После того, как Израиль нанес авиаудар по больнице в Газе, начались протесты по всему Ближнему Востоку. Они охватили Иорданию, Тунис, Турцию, Сирию, Иран и Ливан. В Стамбуле протестующие пытаются пробраться к израильскому консульству, требуя выгнать посла из страны.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!