Жители Турции приступили к штурму американской военной базы Кюречик. Видео

18 октября 2023 в 04:01 Размер текста - 17 +

Жители Турции штурмуют американскую базу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Жители Турции начали штурмовать американскую военную базу Кюречик в городе Малатье. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Жители Турции штурмуют американскую военную базу Кюречик. Там стоит радиолокационная станция. Люди кидают в военных и полицию камни, а в ответ силовики применяют слезоточивый газ», — говорится в посте. После того, как Израиль нанес авиаудар по больнице в Газе, начались протесты по всему Ближнему Востоку. Они охватили Иорданию, Тунис, Турцию, Сирию, Иран и Ливан. В Стамбуле протестующие пытаются пробраться к израильскому консульству, требуя выгнать посла из страны.

Жители Турции начали штурмовать американскую военную базу Кюречик в городе Малатье. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Жители Турции штурмуют американскую военную базу Кюречик. Там стоит радиолокационная станция. Люди кидают в военных и полицию камни, а в ответ силовики применяют слезоточивый газ», — говорится в посте. После того, как Израиль нанес авиаудар по больнице в Газе, начались протесты по всему Ближнему Востоку. Они охватили Иорданию, Тунис, Турцию, Сирию, Иран и Ливан. В Стамбуле протестующие пытаются пробраться к израильскому консульству, требуя выгнать посла из страны.