Зачем Байден обратился к Украине и Израилю из Овального кабинета

Байден обратился к американскому народу в Овальном кабинете

20 октября 2023 в 09:30 Размер текста - 17 +

Джо Байден заявил о недопустимости исламофобии в США Фото: Official White House / Adam Schultz Президент США Джо Байден 19 октября в Овальном кабинете обратился к американскому народу с речью, посвященной обострению палестино-израильского конфликта и ситуации на Украине. Выступление в этом кабинете является вторым с тех пор, как он стал президентом. URA.RU рассказывает о его главных заявлениях, а также, что означает обращение американского лидера для Киева и Израиля. Как написало агентство Bloomberg, стратегическая цель речи Байдена заключалась в том, чтобы соединить в сознании американцев два иностранных конфликта, которые намерены разъединиться в политике Конгресса. В материале отмечают, что необходимость выступления президента можно понять только на фоне внутренней политики США. Поскольку Конгресс находится в хаосе — палата представителей не может найти спикера, а законодательный орган не может принять бюджет. При этом, некоторые из республиканцев хотят прекратить поддержку Украины, даже несмотря на то, что они хотят увеличить помощь Израилю. Таким образом, лидер штатов хотел упорядочить для американцев происходящее в стране и мире. Издание npr пишет , что Байден хотел продемонстрировать поддержку Израилю, получая обновленную информацию о военных планах от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его военного кабинета в Тель-Авиве. К тому же, он хотел предупредить стороны конфликта, чтобы они следовали правилам ведения войны. «Правила войны должны соблюдаться, даже когда Израиль стремится уничтожить группировку, которая сеяла столько террора», — заключил президент США. Конфликты в Израиле и на Украине Основным пунктом в выступлении Байдена было объяснение необходимости помощи Украине и Израилю. Он заявил, что направит запрос Конгрессу 20 октября. Ожидается, что общая сумма запроса, который также включает в себя другие вопросы, такие как помощь Тайваню, составит около 100 миллиардов долларов. Байден стремился провести параллели между двумя конфликтами, говоря о жизненно важной борьбе с врагами США. По его словам, ХАМАС и РФ якобы представляют угрозу. В основе его аргументов лежало то, что решительная поддержка союзников США необходима для сохранения американского первенства в мире. Байден отметил, что американское лидерство — «это то, что скрепляет мир». Он добавил, что если штаты перестанут помогать Украине и Израилю, такой шаг поставит все это под угрозу. Борьба с антисемитизмом Байден заявил о недопустимости исламофобии в США после сообщений об убийстве в штате Иллинойс мальчика и ранения его матери на почве ненависти к мусульманам. Он рассказал о растущем чувстве страха в стране на фоне участившихся случаев антисемитизма. Он потребовал, чтобы исламофобия и антисемитизм были «безоговорочно» отвергнуты. О взрыве больницы в секторе Газа Вечером 17 октября по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа был нанесен удар, в результате которого погиб 471 человек. Палестинцы обвинили Израиль в авиаударе. Израильская армия переложила ответственность за атаку на боевиков палестинского движения ХАМАС. На встрече с премьером Израиля Нетаньяху Байден заявил, что удар по госпиталю в Газе был нанесен «другой командой». В обращении же американский лидер сказал, что он «убит горем от трагической гибели палестинцев, включая взрыв в больнице в секторе Газа, которого не совершали израильтяне». Поддержка палестинцев Байден рассказал о тяжелом положении израильтян и американцев, взятых в заложники ХАМАС. Общее количество американских заложников неизвестно — около десятка граждан США остаются пропавшими без вести. «Мы используем все возможности, чтобы вернуть ваших близких домой», — заявил Байден. Он добавил, что Соединенные Штаты «по прежнему привержены праву палестинского народа на достоинство и самоопределение», и призвал Израиль соблюдать «законы войны». Байден также отметил цель создания двух государств между Израилем и Палестиной. Реакция законодателей США на выступление Байдена Издание The Hill опубликовало комментарии законодателей США на выступление американского президента. «Выступление Джо Байдена в Овальном кабинете было слабой речью, в которой не было уделено достаточно времени рассмотрению угрозы, стоящей перед еврейским государством», — написала сенатор Марша Блэкберн (республиканец) в своих соцсетях. Она добавила, что президент не смог привлечь Иран к ответственности и заморозить шесть миллиардов долларов, предоставленных Ирану. «Я призвала президента США обратиться к американскому народу о нашей роли в Украине и наметить нашу стратегию на несколько месяцев», — заявила член палаты представителей Марианнетт Миллер-Микс, комментируя речь Байдена. «Я рада, что он обратился к стране, но это было тусклое обращение без четкого плана», заключила она. Сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс раскритиковал президента США за то, что он связал конфликты в Израиле и Украине. «Почему Джо Байден выступает на национальном телевидении и продает людей на украинской эскалации, когда говорит об ужасной трагедии в Израиле?», — сказал Вэнс в видео Fox News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент США Джо Байден 19 октября в Овальном кабинете обратился к американскому народу с речью, посвященной обострению палестино-израильского конфликта и ситуации на Украине. Выступление в этом кабинете является вторым с тех пор, как он стал президентом. URA.RU рассказывает о его главных заявлениях, а также, что означает обращение американского лидера для Киева и Израиля. Как написало агентство Bloomberg, стратегическая цель речи Байдена заключалась в том, чтобы соединить в сознании американцев два иностранных конфликта, которые намерены разъединиться в политике Конгресса. В материале отмечают, что необходимость выступления президента можно понять только на фоне внутренней политики США. Поскольку Конгресс находится в хаосе — палата представителей не может найти спикера, а законодательный орган не может принять бюджет. При этом, некоторые из республиканцев хотят прекратить поддержку Украины, даже несмотря на то, что они хотят увеличить помощь Израилю. Таким образом, лидер штатов хотел упорядочить для американцев происходящее в стране и мире. Издание npr пишет, что Байден хотел продемонстрировать поддержку Израилю, получая обновленную информацию о военных планах от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его военного кабинета в Тель-Авиве. К тому же, он хотел предупредить стороны конфликта, чтобы они следовали правилам ведения войны. «Правила войны должны соблюдаться, даже когда Израиль стремится уничтожить группировку, которая сеяла столько террора», — заключил президент США. Основным пунктом в выступлении Байдена было объяснение необходимости помощи Украине и Израилю. Он заявил, что направит запрос Конгрессу 20 октября. Ожидается, что общая сумма запроса, который также включает в себя другие вопросы, такие как помощь Тайваню, составит около 100 миллиардов долларов. Байден стремился провести параллели между двумя конфликтами, говоря о жизненно важной борьбе с врагами США. По его словам, ХАМАС и РФ якобы представляют угрозу. В основе его аргументов лежало то, что решительная поддержка союзников США необходима для сохранения американского первенства в мире. Байден отметил, что американское лидерство — «это то, что скрепляет мир». Он добавил, что если штаты перестанут помогать Украине и Израилю, такой шаг поставит все это под угрозу. Байден заявил о недопустимости исламофобии в США после сообщений об убийстве в штате Иллинойс мальчика и ранения его матери на почве ненависти к мусульманам. Он рассказал о растущем чувстве страха в стране на фоне участившихся случаев антисемитизма. Он потребовал, чтобы исламофобия и антисемитизм были «безоговорочно» отвергнуты. Вечером 17 октября по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа был нанесен удар, в результате которого погиб 471 человек. Палестинцы обвинили Израиль в авиаударе. Израильская армия переложила ответственность за атаку на боевиков палестинского движения ХАМАС. На встрече с премьером Израиля Нетаньяху Байден заявил, что удар по госпиталю в Газе был нанесен «другой командой». В обращении же американский лидер сказал, что он «убит горем от трагической гибели палестинцев, включая взрыв в больнице в секторе Газа, которого не совершали израильтяне». Байден рассказал о тяжелом положении израильтян и американцев, взятых в заложники ХАМАС. Общее количество американских заложников неизвестно — около десятка граждан США остаются пропавшими без вести. «Мы используем все возможности, чтобы вернуть ваших близких домой», — заявил Байден. Он добавил, что Соединенные Штаты «по прежнему привержены праву палестинского народа на достоинство и самоопределение», и призвал Израиль соблюдать «законы войны». Байден также отметил цель создания двух государств между Израилем и Палестиной. Издание The Hill опубликовало комментарии законодателей США на выступление американского президента. «Выступление Джо Байдена в Овальном кабинете было слабой речью, в которой не было уделено достаточно времени рассмотрению угрозы, стоящей перед еврейским государством», — написала сенатор Марша Блэкберн (республиканец) в своих соцсетях. Она добавила, что президент не смог привлечь Иран к ответственности и заморозить шесть миллиардов долларов, предоставленных Ирану. «Я призвала президента США обратиться к американскому народу о нашей роли в Украине и наметить нашу стратегию на несколько месяцев», — заявила член палаты представителей Марианнетт Миллер-Микс, комментируя речь Байдена. «Я рада, что он обратился к стране, но это было тусклое обращение без четкого плана», заключила она. Сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс раскритиковал президента США за то, что он связал конфликты в Израиле и Украине. «Почему Джо Байден выступает на национальном телевидении и продает людей на украинской эскалации, когда говорит об ужасной трагедии в Израиле?», — сказал Вэнс в видео Fox News.