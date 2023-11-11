NYT: ХАМАС подготовил ловушку для израильских сил в секторе Газа

ХАМАС хочет застать врасплох израильские силы, затопив собственные туннели

12 ноября 2023 в 09:00 Размер текста - 17 +

ХАМАС повысило подготовку своих бойцов Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Палестинское движение ХАМАС может заманить в ловушку армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), заставив их увязнуть в секторе Газа. Об этом сообщили в газете The New York Times. Авторы статьи отметили, что ХАМАС заранее знал, что Израиль устроит наземное вторжение в секторе Газа в ответ на провокацию 7 октября «Похоже, что ХАМАС хочет затянуть израильских солдат в трясину, как это сделала „Хезболла“ в Южном Ливане с 1985 по 2000 год», — говорится в материале . Авторы статьи отметили, что палестинское движение приобрело большое количество ракет и повысило подготовку своих бойцов. Также в статье отмечается преимущество ХАМАС в виде подземных тоннелей, которые боевики могут затопить в любой момент. В газете отметили, что у ЦАХАЛА много современной военной техники. Однако это превосходство будет нивелировано на многолюдных улицах сектора Газа, так как это самое густонаселенное место в мире, особенно с учетом лабиринтов подземных тоннелей. Автор статьи подчеркнул, что палестинское движение заранее просчитало реакцию ЦАХАЛА на бомбардировку Израиля 7 октября. Ранее сообщалось, что ХАМАС остановил продвижение израильских военных в районе больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, передает телеканал 360. Министр обороны еврейского государства Йоав Галант сообщил, что ЦАХАЛ начал применять новые методы борьбы с укрепленными подземными туннелями палестинского движения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Палестинское движение ХАМАС может заманить в ловушку армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), заставив их увязнуть в секторе Газа. Об этом сообщили в газете The New York Times. Авторы статьи отметили, что ХАМАС заранее знал, что Израиль устроит наземное вторжение в секторе Газа в ответ на провокацию 7 октября «Похоже, что ХАМАС хочет затянуть израильских солдат в трясину, как это сделала „Хезболла“ в Южном Ливане с 1985 по 2000 год», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что палестинское движение приобрело большое количество ракет и повысило подготовку своих бойцов. Также в статье отмечается преимущество ХАМАС в виде подземных тоннелей, которые боевики могут затопить в любой момент. В газете отметили, что у ЦАХАЛА много современной военной техники. Однако это превосходство будет нивелировано на многолюдных улицах сектора Газа, так как это самое густонаселенное место в мире, особенно с учетом лабиринтов подземных тоннелей. Автор статьи подчеркнул, что палестинское движение заранее просчитало реакцию ЦАХАЛА на бомбардировку Израиля 7 октября. Ранее сообщалось, что ХАМАС остановил продвижение израильских военных в районе больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, передает телеканал 360. Министр обороны еврейского государства Йоав Галант сообщил, что ЦАХАЛ начал применять новые методы борьбы с укрепленными подземными туннелями палестинского движения.