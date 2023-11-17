В результате взрыва, по предварительным данным, погиб один человек
В здании химического факультета Ереванского госуниверситета (ЕГУ) произошел взрыв. Об этом сообщило армянское агентство Oragir.News. По данным СМИ, погиб один человек.
«В здании химического факультета ЕГУ произошел взрыв. Звук взрыва был слышен издалека», — говорится
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