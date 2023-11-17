В здании университета в Ереване произошел взрыв. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ереван и дорога до Гориса. Армения
В результате взрыва, по предварительным данным, погиб один человек Фото:

В здании химического факультета Ереванского госуниверситета (ЕГУ) произошел взрыв. Об этом сообщило армянское агентство Oragir.News. По данным СМИ, погиб один человек.

«В здании химического факультета ЕГУ произошел взрыв. Звук взрыва был слышен издалека», — говорится в материале. По данным агентства, есть раненые, один человек погиб.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В здании химического факультета Ереванского госуниверситета (ЕГУ) произошел взрыв. Об этом сообщило армянское агентство Oragir.News. По данным СМИ, погиб один человек. «В здании химического факультета ЕГУ произошел взрыв. Звук взрыва был слышен издалека», — говорится в материале. По данным агентства, есть раненые, один человек погиб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...