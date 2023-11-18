Израиль отверг сделку с ХАМАС по заложникам

Израиль не устроили условия ХАМАС по освобождению заложников по формуле 50×50

18 ноября 2023 в 08:21 Размер текста - 17 +

Израиль отверг обмен заложниками с ХАМАС Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль не принял сделку с палестинским движением ХАМАС по обмену пленными по формуле «50 на 50». Об этом написало израильское новостное издание Yedioth Ahronoth. «Израиль заявил, что отвергает текущую сделку, предусматривающую освобождение 50 израильских пленников из сектора Газа», — говорится в сообщении издания. Отмечается, что израильская сторона потребовала, чтобы женщины не были разлучены со своими детьми, а также заявила о готовности рассмотреть предложение в случае освобождения 70 заложников. Ранее издание Al Arabiya со ссылкой на источники сообщило, что Израиль и движение ХАМАС близки к заключению сделки по освобождению заложников, которая подразумевает освобождение 50 пленных, удерживаемых боевиками в секторе Газа, в обмен на освобождение 50 женщин и детей, передает RT.

Израиль не принял сделку с палестинским движением ХАМАС по обмену пленными по формуле «50 на 50». Об этом написало израильское новостное издание Yedioth Ahronoth. «Израиль заявил, что отвергает текущую сделку, предусматривающую освобождение 50 израильских пленников из сектора Газа», — говорится в сообщении издания. Отмечается, что израильская сторона потребовала, чтобы женщины не были разлучены со своими детьми, а также заявила о готовности рассмотреть предложение в случае освобождения 70 заложников. Ранее издание Al Arabiya со ссылкой на источники сообщило, что Израиль и движение ХАМАС близки к заключению сделки по освобождению заложников, которая подразумевает освобождение 50 пленных, удерживаемых боевиками в секторе Газа, в обмен на освобождение 50 женщин и детей, передает RT.